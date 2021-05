Spider–Man: No Way Home – nuove foto dal set

Zendaya ha ritratto in alcune foto Tom Holland e Jacob Batalon sul set di Spider–Man: No Way Home, terzo film Marvel della saga. È possibile scoprire qualche nuovo indizio sulla trama?

La pandemia da Covid-19 ha bloccato il mondo. Persino l’ MCU. Per questo, nel 2021, saranno ben quattro le pellicole Marvel a sbarcare sul grande schermo: Black Widow, Gli Eterni, Shang –Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Spider – Man: No Way Home.

Fra questi titoli, sicuramente i più attesi sono lo stand – alone su Vedova Nera e il terzo capitolo dedicato all’amichevole Spider–Man di quartiere. Dopo l’indimenticato (e indimenticabile) Tobey Maguire e il criticato Andrew Garfield, Tom Holland ha riportato a cinema uno dei supereroi più amati, in una versione scanzonata e irriverente che, più di tutte, si avvicina al suo alter ego dei fumetti.

La trama del terzo capitolo della saga – Spider-Man: No Way Home – è però ancora avvolta nel mistero. Molte teorie ipotizzano la possibilità di vedersi concretizzare il Multiverso, a causa della scelta di introdurre nel cast Alfred Molina (Doc Ock di Spider–Man 2) e Jamie Foxx (Electro, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro) oltre a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), protagonista di un secondo capitolo – in uscita nel 2022- dedicato proprio al Multiverso.

Per questo ogni piccolo assaggio del set è accolto in maniera entusiasta dai fan. E, questa volta, ci ha pensato Zendaya a stuzzicare la curiosità degli spettatori. La giovane star, infatti, ha condiviso ben tre scatti che vedono protagonisti Tom Holland (Peter Parker\Spider-Man) e Jacob Batalon (Ned).

Le foto dal set di No Way Home

Le prime due foto vedono ritratti Peter Parker e Ned a scuola – la Midtown School of Science & Technology – : nella prima sono in palestra, mentre nella seconda appaiono in tenuta casual e in una situazione molto simile. Nulla di eclatante e di particolarmente imprevedibile.

Il terzo scatto, invece, appare decisamente più interessante, anche se non può essere considerato un vero e proprio spoiler: i due ragazzi emergono dal buio, in un luogo non meglio precisato e pare che Peter\Tom sia stato picchiato, a giudicare dai tagli che ha in volto. Del resto, con lo smascheramento di Spider – Man nel finale del capitolo precedente, è plausibile che la sua vita sia diventata ancora più movimentata.

Le foto sono state condivise da Jason Batalon su Instagram.

Non ci resta dunque che aspettare dicembre – mese di rilascio della pellicola – per scoprire l’origine di quella foto e la verità sul Multiverso.