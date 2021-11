Spider-man: No Way Home, l’uscita italiana e un nuovo trailer

In attesa dell’uscita di Spider-man: No Way Home a dicembre, i protagonisti stuzzicano la curiosità dei fan con un video di reazione al nuovo trailer

Finalmente l’attesa sta per terminare, ancora poche settimane ci separano dall’uscita di Spider-man: No Way Home. Nel frattempo il nuovo trailer del film è stato proiettato in anteprima il 16 novembre 2021, in occasione di un fan-event a Los Angeles. La nuova pellicola sarà il sequel di Spider-man: Far From Home, da cui riprenderà le vicende.

La reazione del cast al nuovo trailer di Spider-man: No Way Home

Spider-man: No Way Home ha già fatto parlare di sé, grazie ad un post che il protagonista, Tom Holland ha pubblicato sul suo account Instagram. Nel video il ragazzo e altri due membri del cast, Zendaya e Jacob Batalon stanno seduti sul divano e si godono in anteprima il nuovo trailer. I tre sembrano entusiasti e stupefatti nel vedere quelle immagini, che da lì a poco, sarebbero state rese note al pubblico. Tom, Zendaya e Jacob sembrano davvero impressionati, tanto da esclamare:”Le persone impazziranno quando vedranno quel pezzo!”.

Data di uscita di Spider-man: No Way Home

L’uscita del trailer però, non è stata l’unica sorpresa per i fan italiani. Con grande stupore, non solo il film non subirà ritardi nell’uscita (come è accaduto ad altre produzioni Marvel), ma sarà in sala già dal 15 dicembre 2021. La data, che è stata anticipata, precederà di due giorni quella indicata in precedenza (il 17 dicembre), ancora valida negli Stati Uniti. Ciò offrirà allo spettatore italiano la possibilità di essere protetto da spoiler che potrebbero circolare in rete prima che la pellicola arrivi in Italia.

Il nuovo film è stato preceduto anche da una seconda locandina ufficiale, in cui si possono notare i due protagonisti: Spider-Man e Doctor Strange, quest’ultimo avrà un importante ruolo in questa nuova pellicola.

Trama e cast

In Spider-man: No Way Home, assisteremo a qualcosa di nuovo. Il nostro protagonista infatti dovrà fare i conti con la rivelazione della sua vera identità e con tutto ciò questo avvenimento porterà; si troverà quindi, suo malgrado, a mischiare la vita dell’eroe, con la vita privata. Sarà questa la motivazione che lo spingerà a chiedere aiuto a Doctor Strange, il quale gli offrirà la possibilità di far dimenticare al mondo la sua vera identità. Ma a quale prezzo?

Nel film, accanto a Tom Holland troveremo gli altri attori che hanno preso parte alla reaction del trailer, Zendaya nei panni di Michelle “MJ” Jones e Jacob Batalon nei panni di Ned. A questi si aggiungono Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Marisa Tomei, Alfred Molina e Jamie Foxx. Il film sarà diretto da Jon Watts, sceneggiato da Chris McKenna ed Erik Sommers e prodotto da Kevin Feige ed Amy Pascal. Spider-man: No Way Home è prodotto da Marvel Studios e Columbia Pictures e distribuito da Sony Pictures.

