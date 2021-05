Spider Man 3: Andrew Garfield smentisce la sua presenza

Nel corso di una recente intervista, l’attore Andrew Garfield ha negato la sua presenza in Spider Man 3 con Tom Holland

Nel corso dei mesi, sono molte le indiscrezioni nate intorno al nuovo attesissimo capitolo su Spider Man con Tom Holland. Tra le più chiacchierate, troviamo quella che vorrebbe i primi due Spider Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield, come cameo nella pellicola (sfruttando, a detta di molti, il multiverso tanto nominato con la fase 4 dell’MCU).

Nonostante le già numerose smentite, sono tanti i fan che sperano di rivedere i due attori nei panni di Spider Man. Anche se lo stesso Andrew Garfield ha nuovamente negato la sua presenza in prima persona, durante la registrazione di un podcast. Garfield ha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata; ma starà dicendo la verità?

Spider Man 3: Andrew Garfield sta mentendo a tutti?

Il primo a smentire la partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire è stato l’attuale Spider Man, Tom Holland. Adesso, invece, Andrew Garfield in persona, durante la registrazione del podcast HappySadConfused, in cui rivela di non aver ricevuto alcuna chiamata da parte della produzione.

Alfred Molina ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha confermato che avrebbe interpretato lo stesso Dottor Octopus di Spider-Man 2 di Sam Raimi; a questo punto i fan non vogliono credere che il film mostrerà i vecchi villain (compreso Elector di Jamie Foxx) e non i vecchi Spider Man. Da queste considerazioni, e tante altre che nelle ultime ore girano sul web, Andrew Garfield stava palesemente mentendo, dovendo mantenere la partecipazione segreta proprio fino all’ultimo.

Naturalmente Marvel e Sony stanno facendo di tutto per non far trapelare notizie, lo stesso titolo del terza capitolo è stato rivelato poco tempo fa. Se anche tutto ciò fosse vero, lo sapremo solo quando il film uscirà. A voi piacerebbe rivedere Andrew Garfield insieme a qualche altro attore del passato in Spider-Man: No Way Home?