Spawn: il film sarà violento, parola del regista

Il demone infernale sta per tornare sul grande schermo e il regista ha voluto assicurare i fan del personaggio: il film di Spawn sarà violento e si allontanerà completamente dagli standard dell’MCU, confermando quindi che si prenderà la totale libertà sulle scene di combattimenti, violenza e tanto sangue

Il regista del film Todd McFarlane (qui c’è la sua biografia), che è anche il creatore del personaggio e fumettista, ha pressato Jason Blum e la Blumhouse, promettendo che il suo film su Spawn sarà molto violento e qualcosa di molto diverso dalla Marvel. Anche se l’MCU ha iniziato a produrre prodotti più maturi e violenti sotto l’etichetta Marvel Spotlight, su cui abbiamo scritto un articolo, Spawn sarà qualcosa di completamente diverso. Il regista torna a parlare del film, specificando che sarà un film di supereroi che si discosta completamente dai cliché del genere, portando qualcosa di nuovo.

Todd McFarlane ci rassicura sul film di Spawn

Di recente ci sono stati dei dati davvero scoraggianti per i film di supereroi, specialmente per quanto riguarda The Marvels, che rappresenta il fondo del baratro dei Marvel Studios. I fan hanno anche iniziato a lamentarsi di vedere sempre la stessa formula più e più volte, ma il creatore del personaggio di Spawn ha rassicurato i fan in un’ intervista esclusiva con ScreenRant. Il regista del film è d’accordo con i fan sul discorso della stessa formula vista e rivista. A questo punto Tood McFarlane cerca di rispondere alla domanda “come puoi innovare una formula che è diventata fin troppo ripetitiva?“. La risposta è semplice: serve un personaggio adatto. Quel personaggio potrebbe essere proprio Spawn. Al contrario di personaggi da una grande morale come Superman, con il quale non hai molta libertà, con Spawn invece puoi mostrare molte più cose che nei cinecomic non hanno mai mostrato. Un’altra cosa fondamentale da tenere in conto è che Spawn non è molto conosciuto, se non tra i fan dei fumetti più accaniti.

Se vuoi vendere un prodotto, devi saperlo vendere anche al di fuori della tua cerchia e farlo piacere a tutte quelle persone che non hanno mai letto un fumetto. Quindi dita incrociate.

Ha aggiunto McFarlane, concludendo dicendo che spera davvero di riuscire a realizzare qualcosa di diverso. Voi cosa ne pensate? Credete che Spawn possa rinnovare la formula dei cinecomic? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

