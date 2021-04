Space Jam: New Legends arriva con il trailer

Space Jam: New Legends arriverà in italia a settembre 2021 e vede protagonista LeBron James in mezzo a tutti i Looney Tunes. Scopriamo il trailer.

Space Jam: New Legends è il film di animazione e live-action che riprende l’originale della Warner, Space Jam con protagonista la stella dello sport Michael Jordan. Qui, in questo nuovo film evento, vediamo LeBron James, attuale stella del basket e dell’NBA con i suoi Los Angels Lakers accanto all’immancabile Bugs Bunny e gli altri Looney Toones. Regista di questo nuovo capitolo è Malcolm D. Lee e si aggiungono i filmakers Ryan Coogler e Maverick Carter.

Space Jam: New Legends e LeBron James nel trailer ufficiale

Dal trailer LeBron viene intrappolato con il figlio Dom in un cyberspazio dove un’Intelligenza Artificiale malvagia ha intenzione di tenerli prigionieri. Il prezzo per la liberazione è sfidare la sua squadra di basket digitale e molto potente e per poter vincere, LeBron si affida proprio a Bugs Bunny, Daffy Duck e tutta la banda. Una banda che come sappiamo è indisciplinata e ne combina di tutti i colori, ma sembra avere tutta la volontà di aiutare la stella del basket e tornare nel mondo reale con suo figlio.

Nel trailer, sentiamo la colonna sonora che ha lanciato il primo film, in versione remixata e in linea con i nostri tempi, ma chiaramente non vediamo l’ora di sentirla nel film originale, insieme alle altre tracce che saranno sicuramente aggiunte.

Il film uscirà in italia a settembre 2021 e presto conosceremo anche la data esatta, così come anche le modalità di uscita.