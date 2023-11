Sonic 3: Shadow si mostra nella prima immagine del sequel

La prima immagine di Sonic 3 ci mostra Shadow, il famoso rivale del porcospino blu che tornerà nel sequel nel ruolo di villain principale, allargando ancora di più l’universo cinematografico tratto dalla saga videoludica di Sonic

Ora che lo sciopero del sindacato americano SAG-AFTRA degli attori è finito, la Paramount Pictures ha condiviso online la prima immagine di Sonic 3 che mostra Shadow, il rivale del porcospino blu, annunciando così di aver ripreso la produzione del film che dovrebbe arrivare a fine 2024, nello specifico il 20 dicembre 2024. La conferma arriva dal post condiviso dal profilo X di SonicMovie, con la data d’uscita del film in didascalia e un piccolo assaggio all’anti-eroe Shadow, nuovo personaggio che dovrebbe sostituire il Dr. Eggman come villain, dopo l’abbandono del progetto di Jim Carrey una volta finite le riprese di Sonic 2.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

Un assaggio di Shadow nella prima immagine di Sonic 3

L’arrivo di Shadow sul grande schermo era stato anticipato dalla scena post-credits di Sonic 2, dove il governo americano crea un’arma che possa affrontare il protagonista Sonic. L’arma in questione è appunto Shadow, il che fa ben pensare che il personaggio sarà il villain del terzo film. L’arrivo del personaggio è stato poi confermato dagli sceneggiatori Pat Casey, Josh Miller e John Wittington. Shadow è uno dei personaggi più amati della saga videoludica del porcospino blu e la Paramount Pictures ci ha voluto deliziare con questa prima immagine di Sonic 3 dove mostrano Shadow (o almeno in parte). Al fianco del ciak, vediamo due mani strette a pugno, due braccia col pelo nero e le iconiche scarpe bianche e rosse. Non sappiamo altri dettagli sull’arrivo dell’antieroe, né sappiamo chi sarà l’attore che darà voce al personaggio.

La possibile trama di Sonic 3

La trama del terzo film di Sonic è ancora sottochiave, ma abbiamo alcuni indizi che ci fanno ipotizzare cosa vedremo nel nuovo capitolo. Come abbiamo già detto, Jim Carrey purtroppo ha abbandonato il franchise, questo darebbe molto più spazio a Shadow che avrà un ruolo importante nel terzo film. Sappiamo inoltre che gli eventi del terzo film avvengono cronologicamente dopo quelli della serie di Knuckles che arriverà su Paramount+ a inizio 2024. Nella serie, Knuckles farà da mentore al vicesceriffo Wade Ripple, interpretato da Adam Pally, ed entrambi i personaggi ricompariranno in Sonic 3. Ben Schwartz e Colleen O’Shaughnessey torneranno a doppiare rispettivamente Sonic e Tails e al loro fianco torneranno anche James Marsden e Tina Sumpter, genitori adottivi di Sonic. Alla regia tornerà ancora una volta Jeff Fowler, già regista dei primi due film. Sonic 3 arriverà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le prossime news sul mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.