Sonic 2-Il Film: la proiezione speciale a Cinecittà World

La proiezione speciale a Cinecittà World di Sonic 2-Il film; per festeggiare l’ edizioni home video e il lancio della nuova edizione 2 Film Collection

Per omaggiare il grande successo ottenuto nel mercato Home-Video (e non solo); una proiezione speciale di Sonic 2- Il film. In programma il prossimo 25 settembre presso il Teatro 4 di Cinecittà World; il riccio blue più amato del mondo torna con una nuova e spettacolare avventura. Un evento totalmente gratuito e adatto a tutta la famiglia.

Sonic 2-Il Film: tutto quello che c’è da sapere

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic (Ben Schwartz) è intenzionato a dimostrare tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik (Jim Carrey) è tornato con un nuovo alleato, Knuckles (Idris Elba), che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà.

Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails (Colleen O’Shaughnessey), Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Dopo il grande successo ottenuto al botteghino (con un incasso di ben 4 milioni); il secondo capitolo della saga sarà presto disponibile nella pregiata edizione 2 Film Collection. Difatti, grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures;la nuova edizione accoglierà al suo interno una doppia Steelbook 4K UHD + Blu-ray, contenente il primo e il secondo capitolo della saga.

Ricordiamo inoltre, la 2 Film Collection è già disponibile dallo scorso 9 agosto in edizione standard DVD con activity book e sticker, e in 4K UHD + Blu-ray con sticker.

Diverso per l’edizione home-video, disponibili in versione fisica e digitale nei migliori store. Ricco di sensazionali contenuti extra, esilaranti “dietro le quinte” e tante curiosità sulla realizzazione del film.

La nuova edizione è preordinabile sullo store di Fan Factory e sul sito ufficiale di Amazon.

