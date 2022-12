Snow: le anticipazioni del sequel con Kit Harington

Nonostante la HBO stia mantenendo segreto il progetto, Kit Harington si è lasciato sfuggire alcune anticipazioni sulla nuova serie Snow

ATTENZIONE: pericolo SPOILER! Questo articolo contiene alcune anticipazioni riguardo il finale de Il Trono di Spade. Se avete intenzione di recuperarla senza alcuna news anticipata, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Los Angeles una convention interamente dedicata a Il Trono di Spade, la serie basata sui romanzi (ancora incompiuti) di George R. R. Martin. All’evento era presente anche Kit Harington che, per otto stagioni, ha interpretato uno dei personaggi principali: Jon Snow. É stata un’occasione per lasciarsi andare ad alcune piccole anticipazioni su una nuova serie di cui si sta vociferando ormai da qualche tempo: Snow.

La nuova produzione, dal titolo ancora provvisorio, vedrebbe il ritorno dell’attore proprio nei panni di Snow, per narrare cosa gli è accaduto dopo la conclusione dell’ultima, tanto discussa, stagione de Il Trono di Spade.

Snow: le anticipazioni di Kit Harington

Dalle prime indiscrezioni, pare sia stato proprio lo stesso Harington a proporre la creazione di questa nuova serie, suggerendo anche i nomi di alcuni sceneggiatori e showrunner da coinvolgere. L’attore ha poi confessato la sua idea riguardo le condizioni in cui ritroveremo Jon nei primi episodi: egli se la passerebbe molto male. Proprio questo sarebbe il punto di partenza della nuova serie. Certamente non c’è da stupirsi che le cose stiano così, a giudicare da come abbiamo lasciato il personaggio nel finale dell’ottava stagione de Il Trono di Spade. Harington ha infatti confessato:

Alla fine della serie si sta preparando per essere decapitato e vuole davvero che ciò accada. Per lui è finita. Essere mandato alla Barriera è il dono più grande, ma anche la sua più grande maledizione. Deve tornare in quel posto con tutta questa storia sulla spalle e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, a Ygritte che muore tra le sue braccia, a come ha fatto impiccare Olly e a tutti i traumi vissuti. Quindi penso a come lo abbiamo lasciato alla fine di Game of Thrones. C’era questa sensazione… penso volessimo un sorriso, volessimo sapere che le cose sarebbero andate bene. Ma no, non sta bene.

Snow: un nuovo successo?

Nonostante George R.R. Martin lo abbia confermato, la rete HBO non ha ancora ufficializzato l’uscita di questo nuovo capitolo. Le sole voci riguardo la sua creazione hanno creato fermento nel pubblico, ma anche pareri contrastanti, a causa di un finale di stagione non esattamente acclamato. Se da un lato gli amanti della serie, delusi da come il tutto si è concluso, vedono in questa nuova produzione una sorta di “scuse” che riporteranno la trama sui giusti binari, dall’altro lato molti si sono definiti scettici al solo pensiero di ritornare su quei personaggi e quegli eventi che avevano stravolto quella che poteva essere una delle serie TV più belle di sempre.

Meglio non parlare troppo presto e attendere ulteriori notizie riguardo questa nuova produzione. La storia ci insegna che un prodotto non deve mai essere giudicato prima del tempo; lo ha dimostrato House of the Dragon. Il prequel infatti, dopo aver fatto storcere il naso a molti dei delusi dall’ottava stagione de Il Trono di Spade, è riuscita nell’intento di riconquistare una grande fetta di pubblico, che l’ha trovata invece un valido prodotto, al pari delle prime stagioni della serie madre.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.