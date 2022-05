Sneakerentola: una Cenerentola moderna su Disney Plus

Su Disney Plus sta per arrivare Sneakerentola, una moderna rivisitazione di una delle favole più famose di tutti i tempi

Di favole entrate nel cuore dei bambini ce ne sono molte, ma una delle più indimenticabili è sicuramente Cenerentola. La storia della povera orfanella costretta a vivere obbedendo agli ordini della matrigna e delle sue sorellastre è ormai nota a tutti, ma cosa accadrebbe se la storia si svolgesse ai giorni nostri? Con Sneakerentola potremmo scoprirlo.

Il nuovo film Disney, in arrivo il 13 maggio sulla piattaforma streaming, si propone di rinnovare completamente il racconto, attraverso l’aggiunta di elementi moderni e tanta musica. Senza dimenticare che, questa volta, ad interpretare la sfortunata Cenerentola non sarà una ragazza, ma un ragazzo, con un grande sogno da realizzare.

Trama e cast di Sneakerentola

El, un giovane ragazzo che vive nel Queens, ha un grande sogno: diventare un designer di sneaker. Il talento non gli manca, ma per ora può solo lavorare come magazziniere nel negozio di scarpe che un tempo apparteneva alla madre. Continuamente oppresso dal padre e dai suoi due fratellastri, è costretto a nascondere il suo grande talento artistico, almeno fino a quando El non incontrerà Kira King. Figlia del grande giocatore di basket e magnate delle sneaker Darius King, Kira farà subito amicizia con il ragazzo, grazie alla passione che li accomuna. Con l’aiuto della sua migliore amica e ad un pizzico di magia del suo Padrino Fatato, El mostrerà finalmente il suo talento. Si allaccerà le scarpe ed inizierà a rincorrere il suo sogno.

In questa modernissima rivisitazione di Cenerentola, troveremo Chosen Jacobs nel panni di El, Lexi Underwood in quelli di Kira King e Devyn Nekota in quelli di Sami, la migliore amica del protagonista. Darius King e sua moglie saranno impersonati rispettivamente da John Salley e Yvonne Senat. Il patrigno di El sarà Bryan Terrell Clark, mentre Kolton Stewart e Hayward Leach vestiranno i panni di Zelly e Stacy, i due fratellastri.

La regia di Sneakerentola è di Elizabeth Allen Rosembaum, già conosciuta per aver diretto alcuni episodi di Gossip Girl (2009) e The Vampire Diaries (2010). Il film è scritto da David Light, Joseph Raso, Tamara Chestna, Mindy Stern e George Gore II, quest’ultimo già conosciuto per aver interpretato Michael Kyle Junior nella sitcom Tutto in famiglia (2001-2005).

Non ci resta che attendere il 13 maggio per rivivere le emozioni di questa rivisitazione in chiave pop/hip-hop, con un cast vivace, in grado di far divertire tutta la famiglia a colpi di musica.

