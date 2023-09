Sleepy Hollow: il reboot avrà molti più elementi del libro

Secondo le ultime dichiarazioni di Lindsey Anderson Beer; il reboot di Sleepy Hollow sarà molto più fedele all’omonimo romanzo di Washington Irving

Dopo l’annuncio ufficiale rilasciato da Paramount nelle scorse settimane, giungono grandi novità sul film reboot di Sleepy Hollow. Difatti, secondo quanto dichiarato dalla nota regista e sceneggiatrice, Lindsey Anderson Beer; la nuova versione di Sleepy Hollow approfondirà molti più aspetti fino ad ora tralasciati.

Con l’obiettivo di mantenere maggiore fedeltà al romanzo di Washington Irving; il reboot porterà sul grande schermo aspetti tralasciati dal precedente cult diretto da Tim Burton.

Sleepy Hollow: le dichiarazioni sul reboot della regista

Nonostante il reboot di Spleepy Hollow sia ancora nella fase primordiale, la regista ha già rivelato le sue principali idee sul lavoro. Ecco quanto dichiarato dalla regista Lindsey Anderson Beer in un’intervista esclusiva

La leggenda di Sleepy Hollow è una storia così ricca, e quando ho iniziato a fare ricerche sulla Valle dell’Hudson e sulle vere storie di fantasmi, sono diventata totalmente dipendente da questa parte della narrazione. Ci sono così tante cose che non vengono esplorate nei film e che molti fan non sanno perché non hanno letto il libro o non lo ricordano perché hanno letto il libro troppo tempo fa anche con Bloodlines mi è successo, pensando a Pet Sematary.Quali sono le domande rimaste senza risposta nel libro? E quali sono le parti del libro che non sono state esplorate nei film?

Rispetto alla precedente trasposizione cinematografica del 1999 diretta da Tim Burton, che vedeva protagonista l’attore Johnny Depp (nel ruolo di Ichabod Crane) e Christopher Walken (nel ruolo del Cavaliere Senza Testa);; il reboot si preannuncia molto più spaventoso e fedele alle sue origini.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere la data d’uscita e il cast ufficiale del reboot. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttoteKper non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

