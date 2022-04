Sketchbook: arriva la serie Disney per chi ama il disegno

Una piacevole novità sta per arrivare sulla piattaforma Disney Plus, si tratta di Sketchbook – Come nasce un disegno, vediamo di che si tratta

Vi siete mai chiesti come nasce un cartone animato Disney? Con Sketchbook – Come nasce un disegno potrete finalmente scoprirlo. Questa nuovissima serie, in sei episodi, sarà disponibile sulla piattaforma Disney Plus, dal 27 aprile.

Sketchbook guiderà gli spettatori in un fantastico viaggio, in compagnia di sei famosissimi personaggi Disney e dei loro rispettivi disegnatori. Nel corso delle puntate, ogni artista mostrerà passo passo le tecniche di disegno utilizzate per creare alcuni dei personaggi più amati dal pubblico.

La nuova serie permetterà a grandi e piccini di scoprire i segreti che si celano dietro Olaf, Kuzco, Simba e tanti altri e, allo stesso tempo, conoscere gli artisti degli Studios che avranno l’occasione di parlare di sè, di come sono arrivati a lavorare agli studi Disney e le difficoltà che hanno incontrato sul loro cammino.

Le puntate di Sketchbook – Come nasce un disegno

Ogni puntata sarà incentrata su uno degli artisti, che illustrerà i diversi passaggi per riuscire a disegnare il loro personaggio Disney preferito. Nel farlo, si soffermerà su quanto quest’ultimo sia stato un’ispirazione per la propria vita e, viceversa, cosa ha ispirato la sua nascita e le sue caratteristiche.

Ogni disegnatore ha poi una storia unica e incredibile da raccontare. Gli spettatori potranno comprendere cosa si cela dietro questo lavoro; quali sono i sacrifici, le soddisfazioni e rimanere stupiti nel vedere quanto siano diverse tra loro le storie raccontate. Le puntate saranno così suddivise:

“Kuzco” da Le Follie dell’Imperatore e Gabby Capili

Gabby Capili ci guiderà nei passaggi necessari per disegnare uno dei personaggi più divertenti e irriverenti mai creati: Kuzco. Ascolteremo di quando, giovanissima, ha visto per la prima volta, in compagnia del padre, Le follie dell’imperatore, il film che ha come protagonista il suo personaggio preferito. Oltre a guidarci nel creare l’iconico imperatore trasformato in lama, la disegnatrice condividerà con il pubblico l’importanza di seguire il proprio istinto e di lasciarci guidare dal nostro destino.

“Olaf” da Frozen e Hyun Min Lee

Scopriremo in questa puntata la storia di Hyun Min Lee, di come sia riuscita a trovare il coraggio di crescere professionalmente, dopo un triste evento personale. L’artista mostrerà a tutti le tecniche per disegnare Olaf, il buffo pupazzo di neve di Frozen, uno dei film Disney di maggior successo, che tanto l’ha ispirata.

“Il Genio” da Aladdin e Eric Goldberg

Eric Goldberg ci condurrà alla scoperta di uno dei suoi personaggi Disney preferiti: il genio della lampada. Sarà l’occasione per soffermarsi su quanto Robin Williams sia riuscito ad influenzare quest’ultimo, nelle caratteristiche e nell’animazione.

“Capitan Uncino” da Le Avventure di Peter Pan e Jin Kim

In questa puntata faremo la conoscenza di Jin Kim, che racconterà la sua passione per i cattivi Disney, insegnandoci a disegnarne uno: Capitan Uncino. Sarà l’occasione per l’artista di raccontare le difficoltà incontrate nel fare questo lavoro, a causa del suo daltonismo.

“Mirabel” da Encanto e Samantha Vilfort

In questa puntata impareremo a disegnare uno dei personaggi Disney più recenti: Mirabel di Encanto. Nel farlo, la story artist Samantha Vilfort ci parlerà del rapporto che ha con questo personaggio e di come la sua storia personale abbia dei tratti in comune proprio con Mirabel.

“Simba” da Il Re Leone e Mark Henn

Avremo poi l’occasione di imparare a disegnare Simba, uno dei personaggi Disney più amati degli anni ’90. Faremo la conoscenza di Mark Henn che, raccontando la sua storia, spiegherà l’importanza di seguire sempre i propri sogni, anche nei momenti più bui.

Le parole dei creatori di Sketchbook – Come nasce un disegno

Sketchbook – Come nasce un disegno è una serie prodotta da Walt Disney Animation Studios, in collaborazione con Supper Club, già creatrice di serie come Chef’s Table, incentrata sulla filosofia personale e sull’approccio alla cucina di celebri chef.

Jason Sterman, director ed executive producer di Suppor Club, nel parlare di Sketchbook afferma:

Questa serie offre uno sguardo senza precedenti su come questi amati personaggi prendono vita. Siamo onorati di presentare questo incredibile gruppo di artisti che si sono affidati a noi non solo per raccontarci il loro lavoro, ma anche per condividere le loro storie personali e spesso emotive. Non vediamo l’ora che il pubblico venga ispirato a disegnare.

Amy Astley, senior vice president per Walt Disney Animation Studios ha poi dichiarato:

Ripensate ai vostri film preferiti di Walt Disney, che si tratti degli albori, dei film della nostra rinascita degli anni ‘90 o di quelli pluripremiati di oggi come Encanto e Frozen, ognuno di loro inizia con un’idea, una matita e un artista. E tra le migliaia di artisti che hanno creato i nostri 60 film nell’ultimo secolo, ogni persona ha una storia unica e speciale. Con Sketchbook – Come nasce un disegno, la nostra speranza è quella di semplificare l’arte del disegno, rendendola accessibile a chiunque voglia prendere in mano carta e matita, approfondendo al contempo la conoscenza delle persone che contribuiscono alla realizzazione dei nostri film.

Non ci resta che aspettare domani, 27 aprile e lasciarci coinvolgere da questa serie documentaristica, un’esperienza di formazione e introspettiva unica, adatta a tutta la famiglia.

