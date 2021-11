Skam Italia: via alle riprese per la quinta stagione della serie

Primo ciack per il quinto capitolo di Skam Italia, la serie remake dello show norvegese si arricchisce di un inedito capitolo

Dopo tanti ripensamenti, i fan della serie Skam Italia, remake dell’omonimo show norvegese, si erano ormai rassegnati a non vedere più i loro personaggi preferiti, invece il 14 giugno 2021 è uscito l’annuncio di una quinta stagione. Skam Italia non è nuova a questi cambi di idea per quanto riguarda rinnovi e cancellazioni. Infatti la serie era stata cancellata il 7 agosto 2019 e poi rinnovata per una quarta stagione nell’autunno dello stesso anno. La quarta stagione è stata co-prodotta da Netflix, che ha acquisito i diritti anche per la distribuzione delle prime tre stagioni e si occuperà anche di questa nuova quinta.

I temi e il cast che rendono vincente Skam Italia

Prodotta da Cross Productions, ha avuto il primo ciack per il quinto capitolo ieri, 24 Novembre, e potremo gustarcela solo su Netflix nel 2022. La regia è stata affidata a Tiziano Russo che riceve l’eredità di Ludovico Bessegato ora passato ad essere autore, insieme ad Alice Urciuolo, della nuova stagione.

Skam Italia è stato considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati ed è uno dei motivi per cui ci viene regalata una nuova storia degli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dai soliti stereotipi dell’adolescenza.

Inoltre sono già state annunciate ben due new entry nel già ricchissimo, consolidato e amato cast della serie. Ritroveremo quindi: Beatrice Bruschi nei panni dell’impertinente Sana; Francesco Centorame che interpreterà nuovamente Elia; Federico Cesari che presterà di nuovo volto a Martino; Giancarlo Commare sarà ancora Edoardo, Rocco Fasano ancora una volta nei panni di Niccolò; Ibrahim Keshk metterà di nuovo in scena Rami; Martina Lelio sarà di nuovo Federica; Ludovica Martino sarà di nuovo il viso di Eva, Mehdi Meskar interpreterà ancora Malik; Greta Ragusa metterà in scena di nuovo Silvia; il poliedrico Ludovico Tersigni (visto nei panni di presentatore nell’ultimo X Factor) torna ad interpretare Giovanni; Pietro Turano sarà ancora Filippo e Nicholas Zerbini interpreterà ancora Luchino; a loro si aggiungono Leva Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Ogni stagione è incentrata su un personaggio specifico, facente parte di un gruppo di amiche e amici del liceo J. F. Kennedy di Roma che vive le prime esperienze di vita e affronta problemi più o meno importanti. Abbiamo motivo di credere che lo schema rimarrà lo stesso.

E voi siete contenti del rinnovo di Skam Italia?

