SKAM Italia 5: confermata la nuova stagione

Skam Italia ritornerà con la sua quinta stagione, che andrà in onda sempre su Netflix

Arriva la conferma che i tanti fan di SKAM Italia aspettavano da tempo: la celebre serie prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese avrà una quinta stagione e arriverà nel 2022, solo su Netflix. SKAM Italia è considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico.

Un adattamento della serie norvegese che in Italia ha generato un vero e proprio fenomeno sociale, diventando una finestra di espressione dei giovani adolescenti.

SKAM Italia: la quinta stagione confermata su Netflix

Dopo il successo delle precedenti stagioni, già disponibili sul servizio, la serie torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.

Bisognerà quindi aspettare fino al 2022 per scoprire gli sviluppi delle vite dei giovani protagonisti di cui ancora non si hanno anticipazioni, su trama e sinossi. Soprattutto ora che i protagonisti hannon terminato il liceo, c’è ancora più curiosità in quelle che saranno le intenzioni degli autori nel raccontare il loro processo di maturazione.