Lo ShorTS International Film Festival segna il ritorno ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Cinque giorni di proiezioni delle 13 opere in concorso

La 22esima edizione del festival in programma dal 1 al 10 luglio 2021 (disponibile sia dal vivo a Triste che online sulla piattaforma MYmovies), segna il ritorno della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality.

Interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, gli spettatori potranno gustarsi un modo di visione composto da postazioni singole con visore e poltrone girevoli. Un nuovo modo di fare cinema in grado di inglobare la percezione da 360°.

Cinema e tecnologia: nuovi esperienze di visione | ShorTS International Film Festival 2021: ritorna la Realtà Virtuale

Ben 13 cortometraggi in gara provenienti dai paesi più disparati (dagli Stati Uniti fino alla Cina, dall’Iran fino all’Australia), pronti a battersi per il premio finale del pubblico di 2.000,00 euro. Tutti realizzati con la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica, spaziando dai generi e opere sperimentali, fino a toccare grandi temi d’attualità.

Esperienze inimmaginabili e fuori dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni aspettano gli spettatori, con opere come Black Bag di Shao Qing. Cortometraggio proveniente dalla Cina,restituisce il suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana.

Direttamente da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen. Un suggestivo piano sequenza che delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche relazionali.

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale. Al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne verso la conquista dei diritti civili e il senso di uguaglianza. Secondo cortometraggio targato Italia, il corto VR Free di Milad Tangshir. L’essenza e il vivere dei centri di detenzione, vissuta attraverso gli sguardi e le impressione dei detenuti stessi.

Un verso senso di dimostrazione delle la tecnologia virtuale come mezzo espressivo artistico, in grado di donare una sfumatura e nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.

