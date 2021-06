ShorTS 2021 International Film Festival dal vivo a luglio

ShorTS International Film Festival ritorna con la 22° edizione dal vivo a Trieste dal 1 al 10 luglio

Torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio presieduta da Chiara Valenti Omero, che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo a Trieste e anche online su MYmovies. Il Festival, co-diretto dal Presidente dell’Associazione assieme a Maurizio di Rienzo, avrà luogo in tre principali location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e infine la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality e le passeggiate cinematografiche virtuali di Esterno/Giorno.

Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS.

ShorTS International Film Festival: tutti gli ospiti e i premi della 22° edizione

Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, verrà insignita del Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia il talento di un cineasta italiano. Venerdì 9 luglio alle ore 11.00 la cineasta sarà protagonista di una Masterclass online condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo, che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione dei suoi ultimi cortometraggi Quattro strade e Omelia contadina, e a seguire del film Lazzaro felice.

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. Anche il giovane attore sabato 3 luglio alle ore 11.00 parteciperà a una Masterclass online condotta da Elisa Grando, che verrà trasmessa sempre sulla pagina Facebook del Festival.

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione del film Non odiare alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. Con questo evento gratuito, anche ShorTS aderisce alle Notti Bianche del Cinema, l’iniziativa con la quale Alice nella Città, in collaborazione con la Regione Lazio, partecipa al progetto di rilancio #soloalcinema, promossa insieme alle associazioni di categoria Anica e Anec, agli artisti di U.N.I.T.A.. Le Notti Bianche del Cinema saranno 48 ore di eventi non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 e che includeranno anteprime, incontri, omaggi, iniziative speciali e due maratone notturne con il coinvolgimento di tutte le professionalità del settore: esercenti, distributori, registi, artisti, sceneggiatori, giornalisti, critici e curatori di festival uniti per la ripartenza.

Domenica 4 luglio alle 11.00 Luka Zunic sarà infine protagonista di Esterno/Giorno, una delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, che condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante tour alla scoperta dei luoghi del film Non odiare.

ShorTS 2021: il premio Prospettiva

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno.

