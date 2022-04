Shin Ultraman: ecco il trailer dell’attesissimo film giapponese

Il mito di Ultraman è pronto a rivivere: il 13 maggio uscirà nei cinema giapponesi Shin Ultraman. Vediamo intanto il trailer

Tantissime persone, soprattutto quelle ore più avanti con l’età, ricorderanno il celebre personaggio Ultraman, un vero e proprio mito per generazioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo. Ora, l’iconico eroe giapponese è pronto a rivivere in Shin Ultraman, il film live action prodotto dallo stesso team che ha realizzato Shin Godzilla. Il film vedrà la luce nelle sale giapponesi il 13 maggio. Intanto, è stato rilasciato il trailer ufficiale che anticipa qualcosa sul nuovo Ultraman.

Shin Ultraman: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il 13 maggio è dunque l’attesissimo giorno dell’uscita in Giappone di Shin Ultraman, film che regala la cornice cinematografica a uno degli eroi più amati del piccolo schermo. La produzione della pellicola è stata affidata a Toho Co., Khara Inc. e Tsuburaya Productions e il team di produzione è lo stesso di Shin Godzilla, composto da Hideaki Anno, ideatore della saga di Neon Genesis Evangelion, e da Shinji Higuchi, responsabile degli effetti speciali.



Delle gigantesce e sconosciute creature comparse all’improvviso portano disastri e distruzione e il Governo giapponese decise di mettere su una task force d’emergenza per trovare una soluzione, visto che le armi convenzionali non hanno alcun effetto contro quelle creature mostruose. A salvare la situazione arriva però un gigante d’argento, pronto a difendere la terra da quel terribile attacco.



Questa è la sinossi di Shin Ultraman, che vede all’interno del cast Takumi Saitoh nel ruolo del protagonista, mentre al suo fianco ci saranno Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima, Daiki Arioka, Akari Hayami e Tetsushi Tanaka. In attesa di poter vedere finalmente l’attesissimo film, continuate a seguire il nostro sito per tutte le notizie su film e serie tv. Intanto, ecco il trailer di Shin Ultraman:

