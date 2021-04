She-Hulk: Renée Elise Goldsberry si unisce al cast della serie

Renée Elise Goldsberry reciterà al fianco di Tatiana Maslany in She-Hulk, la serie Marvel di prossima uscita che adrà in onda su Disney+

Le serie del Marvel Cinematic Universe rilasciate da Disney+ stanno ottenendo un grande successo di pubblico.

WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier si sono rivelati degli ottimi prodotti d’intrattenimento e ogni settimana tengono incollati allo schermo numerosi telespettatori.

L’annuncio della data di rilascio di Loki (11 Giugn0 2021), la serie dedicata al dio dell’inganno, con protagonista il bravissimo Tom Hiddleston, ha reso ancora più evidente l’entusiasmo del fandom rispetto alle avventure a puntate degli eroi del MCU.

She Hulk: Renée Elise Goldsberry reciterà al fianco di Tatiana Maslany

Il successo del franchise al Cinema e in TV è di proporzioni esponenziali, tanto che ci sono ancora numerosi progetti all’orizzonte.

Uno di questi è She-Hulk, serie che avrà per protagonista l’attrice Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) col quale condivide gli stessi poteri e, proprio come l’ultima versione di Hulk vista in Avengers: Endgame, riesce a mantenere inalterata la propria intelligenza anche dopo la trasformazione.

È di oggi la notizia che l’attrice veterana di Hamilton, Renée Elise Goldsberry, si è unita al cast della serie nel ruolo di Amelia, un personaggio di cui, almeno per il momento, non conosciamo molti dettagli.

Nel cast troveremo anche Tim Roth, che vestirà i panni di Emil Blonsky/Abomination, ruolo che aveva già ricoperto ne L’incredibile Hulk; e Ginger Gonzaga che avrà la parte della migliore amica della protagonista.

Alla regia di She-Hulk troveremo Kat Coiro e Anu Valia, mentre Jessica Gao ricoprirà il ruolo di showrunner.

Le riprese inizieranno nel 2021, mentre la serie dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2022.