Shazam! Fury of the Gods: Lucy Liu nel cast

L‘attrice Lucy Liu entra a far parte del cast di Shazam! Fury of the Gods: interpreterà la perfida Kalypso.

L’abbiamo vista nelle più disparate produzioni, dalla serie Ally McBeal, che ha lanciato la sua carriera, passando per Elementary (adattamento americano liberamente ispirato ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle) e Why Women Kill, fino ad arrivare ai grandi franchise come Charlie’s Angeles e il suo sequel Charlie’s Angela: Full Throttle, e Kill Bill di Quentin Tarantino.

L’attrice ha anche partecipato al musical vincitore dell’Oscar Chicago, prestato la voce a Viper nel film animato della DreamWorks Kung Fu Panda ed è apparsa nella comedy romantica di Netflix intitolata Set It Up.

È di oggi la notizia che Lucy Liu è entrata a far padre del cast del secondo episodio cinematografico di Shazam, intitolato Shazam! Fury of the Gods nella parte della villain Kalypso, la sorella della Hespera interpretata da Helen Mirren.

Shazam! Fury of the Gods: tutto sul personaggio di Lucy Liu

Così come il personaggio di Helen Mirren, anche quello di Lucy Liu non ha una controparte nei comics della DC. Entrambi i personaggi, Kalypso e Hespera, nell’adattamento cinematografico sono figlie della divinità greca Atlante che è uno degli artefici del potere di Shazam, il quale detiene la sua resistenza, la forza di Hercules, la velocità di Mercurio, la saggezza di Salomone, il coraggio di Achille.

Insieme alla Lui e alla Mirren, il sequel di Shazam vedrà il ritorno di Zachary Levi nelle vesti del protagonista che dà il titolo alla pellicola e Asher Angel nei panni del suo alter ego adolescente Billy Batson.

David F. Sandberg tornerà alla regia e lavorerà sullo script di Henry Gayden. Peter Safran produrrà per la sua compagnia, la Safran Company.

Ricordiamo che il secondo capitolo di Shazam arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023.