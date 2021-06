Shazam! Fury of the Gods: ecco il mini-teaser del sequel

Insieme al protagonista, nel cast troveremo anche Helen Mirren nei panni di Hespera, Lucy Liu in quelli di sua sorella, Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman e Adam Brody. Il primo capitolo aveva guadagnato al botteghino ben 366 milioni di dollari in tutto il mondo. Riuscirà Shazam! Fury of the Gods a replicare l’incredibile successo? Per scoprirlo dovremo attendere il prossimo anno. Intanto, continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news dedicate al mondo del cinema e delle serie TV !

Ilaria Atzori

"I like to remember things my own way. How I remembered them... not necessarily the way they happened."