Dal 12 Novembre Shang-chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà disponibile su Disney+

Shang-chi e la leggenda dei Dieci Anelli, origin story del primo supereroe orientale ad entrare a fare parte del mondo MCU, sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Disney dal 12 Novembre, senza costi aggiuntivi.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stato distribuito negli Stati Uniti il 3 settembre 2021 e in Italia il 1º settembre. Il film era inizialmente previsto per il 12 febbraio 2021,ma venne in seguito spostato prima al 7 maggio 2021 e poi al 9 luglio 2021 a causa della pandemia. E da domani sarà disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Il film è il settimo maggior incasso del 2021 e il maggior incasso nel Nord America del 2021.

I temi portanti

A differenza di molti altri cinecomic questa nuova pellicola ha dei risvolti molto fantasy, ovviamente dati dall’ambientazione delle antiche leggende cinesi che fanno da sfondo alla vicenda.

Shang-chi è un film che mescola molto bene i tipici ingredienti del cinecomic: ritmo, azione e ironia, ma in qualche modo è come se li dosasse in modo diverso, il risultato è molto più dark e maturo rispetto ad altri prodotti Marvel.

Shang-chi rappresenta l’eroe che deve raggiungere il suo destino attraverso un viaggio insieme ad una compagnia eterogenea (rappresentata dalla sua amica Katy e Trevor Slattery, il “falso” mandarino direttamente da Iron Man 3), addirittura muore per rinascere ed affrontare, infine, la grande prova finale.

Altro tema presente nella pellicola è quello del family drama: abbiamo il lutto, l’abbandono tra fratelli, l’abbandono di uno dei due figli da parte del genitore e violenza fisica e psicologica verso l’altro, che però viene fatta passare come un duro addestramento.

Jiang Li è una guida per Wenwu ed entrambi rinunciano a tutto per la famiglia. Purtroppo il passato criminale di Wenwu torna a turbare l’equilibrio familiare che avevano costruito, uccidendo Jian Li e così, Wenwu cade di nuovo nelle sue abitudini criminali. Perciò a Shang viene imposto un addestramento durissimo, mente sua sorella Xialing viene completamente ignorata.

Se siete pronti per tuffarvi nel magico mondo delle leggende orientali e volete accompagnare Shang nel percorso che farà di lui un eroe, non vi resta che abbonarvi a Disney+ (se non lo siete già) e attendere il 12 Novembre.

