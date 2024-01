Nuovo progetto in cantiere per Selena Gomez, le aspetta infatti un film biopic, in cui vestirà i panni della cantante Linda Ronstadt

La storia di Linda Ronstadt, cantante, compositrice e attrice statunitense, sarà presto raccontata attraverso un film biopic in cui, a prestare il volto alla cantante, ci sarà la celebre Selena Gomez, reduce del grande successo della serie Only Murders in the Building. Ecco tutti i dettagli.

Un biopic per Selena Gomez | Selena Gomez: l’attrice sarà protagonista di un film su Linda Ronstadt

Le voci sembrerebbero vere, pare proprio che sarà Selena Gomez ad interpretare la star della musica latina Linda Ronstadt. A confermare queste voci ci sarebbe anche un indizio che la stessa attrice avrebbe postato sulle sue Instagram stories. Selena avrebbe infatti pubblicato una foto dell’autobiografia dell’artista che andrà ad interpretare, Simple Dreams. Il biopic su questa star della musica è attualmente in fase di pre-produzione. Il progetto coinvolgerebbe anche il manager della stessa Ronstadt, John Boylan, oltre a James Keach, già produttore del documentario Linda Ronstadt: The Sound of My Voice (2019).

Linda Ronstadt

Per chi non conoscesse Linda Ronstadt, si tratta di una grande cantante, compositrice ed attrice statunitense, celebre soprattutto negli anni ’70 e nata a Tucson, il 15 luglio 1946. Riesce a raggiungere le luci della ribalta grazie all’album Don’t Cry Now, nel 1973. Successivamente riuscirà a raggiungere anche la prima posizione nella Billboard 200. Grazie alla sua musica, riesce ad affermarsi nel mondo della musica Country, Folk rock e Soft rock, conquistando ben 11 Grammy. La cantante si è ritirata dalla scena nel 2011 per motivi di salute.

Linda Ronstadt e Selena Gomez sono entrambe di origini messicane. Per ora, non si hanno notizia del resto dei membri del cast, che rimane ancora un mistero. Se volete saperne di più, continuate a seguire tuttotek.it, vi informeremo su tutte le news a riguardo.

