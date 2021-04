Secret Invasion: Emilia Clarke è nel cast della serie Marvel

Il cast di Secret Invasion si arricchisce: alla nuova serie prodotta dai Marvel Studios per Disney Plus si aggiunge Emilia Clarke

La Marvel fa davvero sul serio. Dopo aver prodotto alcuni dei film di maggior successo degli ultimi anni, ha deciso di puntare sulla serialità. WandaVision e The Falcon and the winter soldier sono solo due recentissimi esempi, e di certo il noto studio cinematografico non ha terminato le idee.

Il prossimo progetto seriale si chiamerà Secret Invasion e verrà distribuito in esclusiva in streaming su Disney Plus. Al suo interno, troveremo un cast davvero stellare: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman. A loro si aggiunge una new entry di tutto rispetto, che ha già partecipato a una delle serie TV più avvincenti dell’ultimo decennio.

Emilia Clarke nel cast di Secret Invasion

Secondo le ultime notizie diffuse da Variety, Emilia Clarke – la splendida Daenerys Targaryen de Il trone di spade – sta concludendo le trattative per entrare ufficialmente a far parte del cast di Secret Invasion. I Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato la questione, e tanto meno si sa che ruolo potrebbe interpretare la Clarke, ma le fonti sarebbero molto attendibili.

Secret Invasion è stata annunciata lo scorso dicembre durante il Disney Investor Day, assieme a tutti gli altri progetti di prossima uscita. La serie seguirà le vicende degli Skrull, un gruppo di alieni mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni. Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo di Nick Fury, a cui ha già prestato volto e colpo in ben nove film del Marvel Cinematic Universe. Ben Mendelsohn sarà ancora una volta lo Skrull Talos, così come in Captain Marvel (2019). Il villain della serie avrà invece le fattezze di Kingsley Ben-Adir.

La sceneggiatura di Secret Invasion è a cura di Kyle Bradstreet (Mr. Robot), che parteciperà anche in veste di produttore esecutivo.

In attesa di scoprire altre indiscrezioni sulla prossima serie Marvel, continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!