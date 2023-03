Scream 6: dal 13 luglio disponibile in home video

Il nuovo capitolo della popolare saga horror Scream 6, dal 13 luglio disponibile in versione home video. Il ritorno del minaccioso Ghostface, nel film diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Ecco di seguito tutti i dettagli

Annunciato nelle scorse ore da Paramount Pictures e Plaion Pictures, la distribuzione home video del nuovo capitolo horror Scream 6. Uscito nelle sale lo scorso 9 marzo, raggiungendo da subito una vetta altissima di attenzione; la nuova pellicola è diretta da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, vede il ritorno del tanto temuto (ma amato) personaggio di Ghostface, per la prima volta apparso nel 1996 come cattivo protagonista nel primo capitolo diretto dall’immemorabile Wes Craven.

Con protagonista la giovane e talentuosa attrice Jenna Ortega (nota per aver vestito brillantemente i panni di Mercoledì Addams nella serie, Mercoledì). Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Scream 6: tutti i dettagli sul film e la versione home video

Considerata una delle migliori saghe horror cinematografiche; Scream 6 arriva in formato home video con tanti contenuti esclusiva. Disponibile nelle versioni Dvd+Blu-ray e in SteelBook 4k + Blu-ray; le edizioni saranno arricchite di contenuti extra e i dietro le quinte, seguendo l’esempio delle precedenti edizioni già uscite di Scream, Scream 2 e Scream 5. Come si può evincere dalla sinossi:

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream 6, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere e Courteney Cox tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

La sceneggiatura curata da James Vanderbilt assieme Guy Busick, mentre tra i produttori esecutivi, spicca il nome de il creatore della saga, Kevin Williamson. Nel frattempo per ingannare l’attesa; Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno un aggiornamento sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.