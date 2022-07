Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo su Disney Plus a luglio

Disney Plus a luglio arricchirà il suo catalogo di nuovi film e serie tv, vediamo cosa ci aspetta in questa stagione caldissima

L’arrivo di luglio ha portato con sé un forte aumento delle temperature, che spesso costringono a non uscire nelle ore più calde della giornata. Quale miglior modo di passare il tempo se non guardando un bel film o serie tv? Vediamo allora cosa ci riserva di nuovo Disney Plus a luglio 2022.

A caccia di squali [9+] | Disney Plus: luglio 2022

A caccia di squali racconta delle avventure di Chris Hemsworth, in missione per scoprire quale sia la scienza dietro il comportamento degli squali e come questi animali possano convivere pacificamente con l’uomo. Sarà l’occasione di scoprire le diverse specie di squali che abitano la costa orientale dell’Australia, quali sono i loro comportamenti ed esplorare nuove misure e tecnologie per prevenire sfortunati incontri.

Disponibile dal 1 luglio.

The responder [16+] – stagione 1 | Disney Plus: le novità di luglio 2022

Chris è un poliziotto con il compito di pattugliare ogni notte le strade di Liverpool, piene di crimini, violenze e droga. Parallelamente l’uomo si trova ad affrontare una continua lotta contro i suoi demoni, pronti a destabilizzare il suo lavoro, il suo matrimonio e la sua salute mentale. Quando a lui viene affiancata la nuova recluta Rachel, entrambi capiscono che la loro sopravvivenza è legata al loro sopportarsi, oppure distruggersi a vicenda. In una vita amara, vissuta con umorismo nero, Chris si aggrappa all’idea di salvare la vita di una giovane tossicodipendente; forse salvando lei, riuscirà a salvare anche se stesso.

I sei episodi della prima stagione, sono disponibili dal 6 luglio.

Promised land [12+] – stagione 1 | Disney Plus: luglio 2022

Promised land racconta la storia di due famiglie Latinx, in costante competizione per raggiungere ricchezza e potere. La storia è incentrata su Joe Sandoval, il patriarca delle due famiglie e gestore di un vigneto di successo, pronto a cederne la gestione ad uno dei suoi figli.

I dieci episodi della prima stagione, sono disponibili dal 6 luglio.

Wild Crime – stagione 1 | Disney Plus: le novità di luglio 2022

La serie segue Beth Shott, un’agente dell’Investigative Services Branch che, con la sua squadra, tenta di scovare ad ogni costo la verità nascosta dietro ad uno degli omicidi più crudeli mai commessi all’interno di un parco nazionale.

La serie sarà disponibile dal 20 luglio.

In nome del cielo – stagione 1 | Disney Plus: le novità di luglio 2022

Si tratta di una serie che segue gli eventi sfociati poi nell’omicidio di Brenda Wright Lafferty e della figlia, nel 1984. A seguire le indagini, troveremo il detective della polizia Jeb Pyre. La fede di quest’ultimo vacilla, quando scopre che nel crimine è coinvolta anche la Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

La serie sarà disponibile dal 27 luglio.

High School Musical – The musical la serie – stagione 3

Tredici anni dopo le indimenticabili storie dei protagonisti di High School Musical, il gruppo di teatro decide di mettere in scena un nuovo spettacolo. Sarà una nuova classe a vestire i panni dei vecchi protagonisti, Troy, Gabriella, Ryan e Sharpay.

Disponibile su Disney Plus dal 27 luglio.

