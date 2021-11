Scarlett Johansson di nuovo con i Marvel Studios

Scarlett Johansson è pronta a lavorare di nuovo con i Marvel Studios per un progetto segretissimo

La celebre e bellissima attrice Scarlett Johansson lavorerà nuovamente per i Marvel Studios in un progetto che non prevede il coinvolgimento del suo più famoso personaggio Black Widow.

In occasione della consegna dell’American Cinematheque Award lo scorso weekend, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che l’attrice tornerà a collaborare con la Marvel per un nuovo misterioso progetto in cui figurerà come produttrice.

Proprio Feige, per l’occasione, ha dichiarato:

Scarlett ha prestato il suo talento e il suo potere da star al Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio. Sono estremamente grato per il fatto che ha scelto di svolgere un ruolo chiave in esso per così tanti anni. Lavorare con lei è stata davvero una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera.

Scarlett, che ha prestato il volto al personaggio di Natasha Romanoff, è stata la prima attrice del MCU che ha rivestito i panni di produttrice esecutiva di un film Marvel, per la precisione, appunto, Black Widow.

La faida con la Disney

Ricordiamo che Black Widow è uscito contemporaneamente nei cinema e su Disney+, cosa che ha spinto Scarlett Johansson, come ben sappiamo, a citare in giudizio la Disney. La diatriba si è poi risolta con un accordo milionario e dalle parole di Feige è chiaro che, nell’intera vicenda, il boss ha avuto un ruolo da mediatore tra le due parti. Confidiamo di sapere di più sull’atteso ritorno della Johansson nel MCU il prima possibile.

Sul red carpet dell’American Cinematheque, l’attrice ha così commentato la lite con la Disney:

Ho fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima. Mi sentivo in un territorio inesplorato. È stato terrificante. Avevo tantissimi dubbi, ma al tempo stesso mi sentivo come se stessi facendo la cosa giusta. Ora, grazie a quello che ho fatto, nessuno dovrà mai più affrontare una cosa simile. Quindi, alla fine, penso che ne sia valsa la pena.

Adesso non ci resta che attendere nuove strepitose notizie e non vediamo l’ora di sapere qualcosa in più sul progetto top secret in cui l’attrice ha preso parte.

