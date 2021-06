Scarlett Johansson: protagonista e produttrice di Tower of Terror

Scarlett Johansson torna a collaborare con Disney, producendo un nuovo film, Tower of Terror, di cui sarà anche protagonista

Scarlett Johansson continua la sua collaborazione con Disney, dopo Black Widow del Marvel Universe che tutti conosciamo. In questo caso, la sua collaborazione la vede produttrice e protagonista di un nuovo progetto, Tower of Terror.

Dopo aver visto Scarlett Johansson nel film tutto dedicato al suo personaggio Marvel la Vedova Nera, che ucirà al cinema il 9 luglio e sarà incentrato sul suo passato, questo nuovo progetto sarà un live-action.

Scarlett Johansson: produttrice e protagonista di Tower of Terror

Incuriosisce molto il titolo e soprattutto di cosa si tratta: l’ispirazione nasce dal nome originale The Twilight Zone Tower of Terror, un’attrazione turistica che si trova nei principali parchi Disney, Disney’s Hollywood Studios, Disney California Adventure, Walt Disney Studios e Tokyo DisneySea. Questa attrazione è stata già oggetto di riadattamento televisivo nel 1997, con protagonisti Steve Guttenberg e Kirsten Dunst.

Nel film si vedrà quindi un albergo immaginario che si trova sulle colline di Hollywood con un ascensore che trasporta i visitatori in dimensioni straordinarie. Tra gli sceneggiatori è confermato Josh Cooley, autore di Inside Out, ma ancora non si sa se si occuperà anche della regia.

