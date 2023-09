Oggi siamo qui per annunciarvi e mostrarvi il nuovo trailer italiano di Saw X, ultima fatica del regista Kevin Greutert, presto al cinema

Gli amanti dell’horror e del thriller saranno felici di sapere che un nuovo capitolo di Saw sta per arrivare nelle nostre sale, tra qualche settimana. Si tratta di Saw X, pellicola che si collocherà, in linea temporale, tra il primo e il secondo film della saga. Finalmente oggi potremo mostrarvi anche il nuovissimo trailer in italiano, appena pubblicato da Eagle Pictures.

Trama e cast | Saw X: ecco il nuovo trailer italiano

Come anticipato, Saw X si ambienterà tra gli eventi di Saw – L’enigmista (2004) e Saw 2 – La soluzione dell’enigma (2005), in un misto tra sequel e prequel. La nuova pellicola mostra il ritorno di John Kramer. L’uomo, malato, decide di recarsi in Messico, per tentare una rischiosa procedura medica sperimentale, con l’intento di trovare una cura per il cancro che lo affligge. Il suo sogno di trovare un rimedio alla malattia svanisce quando scopre che in realtà il progetto non è altro che una truffa, che farà sprofondare l’uomo nella violenza. Il cast di questo nuovo capitolo comprende Tobin Bell, Steven Brand, Synnøve Macody Lund, Shawnee Smith, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernandez, Octavio Hinojosa, Joshua Okamoto e Costas Mandylor.

Trailer e data d’uscita

In alto, potrete gustarvi le anticipazioni del trailer, che mostrano tutto il sadismo di John Kramer, nei confronti di coloro che hanno fatto finta di curarlo. Il film è diretto e montato da Kevin Greutert, già regista di Saw VI (2009) e Saw 3D – Il capitolo finale (2010). Il film, il decimo capitolo di una saga di grandissimo successo, uscirà nelle sale cinematografiche il 25 ottobre 2023. Ci auguriamo che anche questa nuova pellicola sia ricca di quella stessa tensione, che ha già portato al successo le precedenti. Fateci sapere cosa pensate di questo trailer e continuate a seguire tuttoteK per non perdervi news, guide e speciali sul mondo del cinema e non solo!

