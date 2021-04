Sam Mendes: il regista è al lavoro su Empire of Light

Il regista inglese Sam Mendes è davvero inarrestabile e, dopo il successone di 1917, è già al lavoro sul suo nuovo film intitolato Empire of Light

Sam Mendes, che tutti ricordiamo per pellicole immortali come American Beauty, Era mio padre o anche Revolutionary Road, è dunque al lavoro sul nuovo lungometraggio dal titolo Empire of Light. Un lavoro che, oltre alla macchina da presa, lo vede già anche alle prese con la sceneggiatura firmando dunque una sorta di “esordio” alla penna.

Empire of Light: la penna di Sam Mendes in azione

Tra le persone di cui Sam Mendes si sta già circondando per Empire of Light c’è anche l’attrice inglese Olivia Colman (nota ai più per aver recitato in pellicole come Hot Fuzz, The Iron Lady, The Lobster ed anche Assassinio sull’Orient Express) per arricchire un cast ancora top secret.

La pellicola, che vedrà anche la firma della Searchlight Pictures e la fotografia di Roger Deakins già visto in 1917, parlerà dunque di una storia d’amore le cui trame si svilupperanno nella natia Inghilterra nei “cotonati” anni Ottanta.

Purtroppo ci sarà da portare ancora un po’ di pazienza per l’ultima fatica cinematografica del regista britannico poiché, tra lavori in corso e Covid – 19, i tempi sono abbastanza lunghi. Ad ogni modo, si sta già programmando una sua uscita nelle sale entro l’autunno del prossimo anno (2022). Matthew Greenfield e David Greenbaum della Searchlight Pictures si sono poi dichiarati davvero entusiasti del progetto e delle scelte già attuate ed hanno speso non poche parole di elogio.

Sam ha scritto uno squisito dramma cinematografico che ha catturato i nostri cuori dalla prima pagina. È un regista magistrale e non vediamo l’ora di lavorare con lui, Pippa e Roger e di riunirci con la grande Olivia in questo film davvero speciale

In attesa di scoprire qualcosa in più sul film, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttoteK per non perdervi neanche una novità su tutte le pellicole di ieri e di oggi senza scordare le serie TV più avvincenti.