Netflix ha rilasciato oggi il primo trailer di Sailor Moon Eternal, il nuovo film animato dedicato a Sailor Moon in arrivo il 3 Giugno prossimo

Sailor Moon, l’anime con cui siamo cresciuti un po’ tutti, sbarcherà su Netflix con un nuovo film diviso in due parti: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. L’annuncio arriva oggi direttamente dalla piattaforma streaming, che ha già rilasciato il primo teaser e la data di uscita globale, prevista per il 3 giugno (tranne in Giappone dove è uscito quest’inverno).

Il film, diretto da Chiaki Kon, adatterà il quarto arco narrativo del manga originale denominato Dead Moon Circus. La stessa storia che ritroviamo nella quarta stagione dell’anime degli anni ’90, ovvero Sailor Moon SuperS (in Italia, Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni).

Ecco il primo trailer.

Sailor Moon Eternal: il trailer del nuovo film in arrivo su Netflix

Sailor Moon è un manga creato nel 1991 da Naoko Takeuchi e successivamente trasposto in un anime di grande successo, arrivato in Italia nel 1995. La storia ha per protagonista Usagi Tsukino (Bunny), una ragazza di 14 anni che, grazie all’incontro con la gatta parlante Luna, scopre di essere Sailor Moon, la guerriera dell’amore e della giustizia. Alla prima stagione hanno fatto seguito, nel corso degli anni, altre quattro.

Le belle guerriere dell’amore e della giustizia tornano con un nuovissimo doppio film in cui splendidi sogni prendono vita! Unisciti a tutte le tue guerriere Sailor preferite mentre combattono il misterioso Dead Moon Circus e risvegliano nuovi incredibili poteri.

L’anime è stato sviluppato da Toei Animation e Studio Deen, e diretto da Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) con la supervisione della autrice originale Naoko Takeuchi. Il character design è di Kazuko Tadano, la designer delle storiche serie anime di Sailor Moon degli anni ’90, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo) ha scritto la sceneggiatura.