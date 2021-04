Sacrificio Disumano: lo sconcertante corto diretto da Campanella

In concorso alla prestigiosa manifestazione Tulipani di seta nera, il nuovo cortometraggio diretto da Pierfrancesco Campanella. Con Maria Grazie Cucinotta attrice protagonista nelle vesti di mamma coraggio

Sacrificio Disumano lo sconcertante cortometraggio di Pierfrancesco Campanella dalla dura tematica delle sparizione di minori. Con Maria Grazia Cucinotta protagonista assoluta il difficile percorso di una madre per arrivare alla verità sul figlio rapito in circostanze misteriose. La toccante verità che ricalca la vicenda di cronaca di sparizione di Denise Pipitone, con una Cucinotta molto vicina alla figura di Piera Maggio.

Con l’interpretazione di Franco Oppini, immerso totalmente in un ruolo per lui inusuale, ambiguo e drammatico al tempo stesso. Francesca Nunzi, solita attrice teatrale con molta esperienza in ambito cinematografico e televisivo. Il promettente Nicholas Gallo giovane attore e figlio d’arte. Con la partecipazione di Chiara Campanella (nipote del noto regista); Federica Candelise affermato avvocato con un passato artistico e con la meravigliosa caratterista Maria Rita Hottò.

Prodotto da Angelo Bassi per Mediterranea Productions srl. La suggestiva fotografia a cura di Sacha Rossi e la color correction di Sebastiano Greco. Le musiche hard rock composte da Alfred Bestia. Marco Pagliarin al suono, mentre il sonoro in post produzione è ad opera di Federico Tummolo.

Attualmente disponibile alla visione sulla piattaforma Rai .

Trama e dettagli | Sacrificio Disumano

Mara (Maria Grazia Cucinotta) una madre disposta a tutto pur di scoprire la verità sul figlio rapito. Sparito nel nulla teme possa essere finito nel giro di pedofilia o vittima di qualche organizzazione dedita al traffico di organi. Guidata dal dolore, la donna inizia un approfondito percorso per arrivare alla verità, portandola a dubitare di chiunque attorno a lei. Inganni e colpi di scena, sveleranno l’incredibile e atroce mistero.

Da sempre molto attiva nell’ambito del sociale, Maria Grazia Cucinotta si è da subito calata nel ruolo proposto dal regista Pierfrancesco Campanella (noto al pubblico soprattutto per i discussi thriller cult Bugie rosse e Cattive inclinazioni).

Una grande interpretazione per un profondo progetto carico di pathos, tensione e angoscia, in grado di colpire lo spettatore per il suo essere così vero e diretto. Vanta la collaborazione del noto ingegnere Paolo Reale, conosciuto nel programma televisivo Quarto Grado.

Pierfrancesco Campanella tornato alla ribalta grazie alla riproposizione di tutti i suoi precedenti lavori in dvd e nelle più importanti piattaforme on demand, si è dichiarato molto soddisfatto di questa esperienza e annuncia le imminenti riprese di un lungometraggio dai contenuti per ora top secret.

