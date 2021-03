Russell Crowe nel cast di Thor: Love and Thunder

L’attore Russell Crowe si unisce al cast di Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios, in un ruolo a sorpresa

Thor: Love and Thunder è il quarto film dedicato al Dio del tuono, previsto nei cinema per maggio 2022. Le riprese procedono a gonfie vele, così come molte sono le novità che emergono di settimana in settimana. Sappiamo che il registra Taika Waititi ha già contattato numerose star per piccoli cameo, tra queste troviamo Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill che riprendono le loro apparizioni in Thor: Ragnarok del 2017 nei panni di attori asgardiani che interpretano versioni di Loki, Thor e Odino. Anche in questo caso, parliamo di un nuovo importante ingresso nel cast: Russell Crowe.

Per quanto riguarda Crowe, il cui ruolo è ancora avvolto dal mistero, gli addetti ai lavori parlano di un personaggio che sarà una delle tante sorprese proposte dal film.

Russell Crowe in un ruolo misterioso nel film Thor: Love and Thunder

Il cast di Thor: Love and Thunder è senza dubbio stellare. Se non fosse sufficiente il ritorno di Natalie Portman, l’ingresso di Christian Bale nel ruolo di Gorr the God Butcher e, naturalmente, la conferma di Chris Hemsworth, da oggi si unisce anche Russell Crowe.

Dopo che l’attore neozelandese era stato avvistato, con parte del cast e della troupe, ad un match della National Rugby League, gli addetti ai lavori hanno reso noto che Crowe avrà un ruolo nel film.

La trama ancora è top secret, anche se dovrebbe basarsi sulla serie a fumetti La potente Thor, sceneggiata da Jason Aaron e disegnata principalmente da Russell Dauterman, con protagonista una versione femminile di Thor, che si scopre poi essere proprio Jane Foster, la storica amante e fidanzata del Dio del Tuono.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi; il regista è anche sceneggiatore insieme a Jennifer Kaytin Robinson.