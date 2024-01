Romeo è Giulietta: ecco il poster ufficiale del film con Pilar Fogliati

A meno di un mese dall’atteso debutto nelle sale, è stato svelato il poster ufficiale di Romeo è Giulietta, il nuovo film di Giovanni Veronesi con un cast stellare

Il prossimo 14 febbraio, gli appassionati del cinema potranno immergersi nell’atmosfera di Romeo è Giulietta, la commedia sentimentale diretta da Giovanni Veronesi. Il cast di Romeo è Giulietta vanta la presenza di Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari e Domenico Diele. La pellicola è prodotta da Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, garantendo una combinazione esplosiva di talento cinematografico. Giovanni Veronesi, già noto per le sue precedenti opere di successo come “Tutti per 1 – 1 per tutti” e “Non è un paese per giovani”, si conferma come maestro nell’intrecciare commedia e sentimenti in un’esperienza cinematografica coinvolgente. Di seguito vediamo il poster ufficiale del nuovo film.

Romeo è Giulietta: la trama del nuovo film

Il regista teatrale Federico Landi Porrini, interpretato da Sergio Castellitto, è alla ricerca dei protagonisti perfetti per l’opera che dovrebbe segnare l’apice della sua carriera. Tra le aspiranti attrici, si fa notare Vittoria, interpretata da Pilar Fogliati, la cui candidatura viene però compromessa da un misterioso segreto nel suo passato. Decisa a dimostrare il proprio talento e ad ottenere comunque un ruolo nella produzione teatrale, Vittoria, con l’aiuto della sua amica truccatrice (Geppy Cucciari), decide di tentare la fortuna sotto una falsa identità. Nasce così Otto Novembre, il quale si propone per il ruolo di Romeo, conquistando la parte desiderata.

La trama si sviluppa in modo esilarante quando il fidanzato di Vittoria, interpretato da Domenico Diele, viene scelto per il ruolo di Mercuzio. Vestire i panni maschili le offrirà l’opportunità di esplorare nuovi aspetti di se stessa e di scoprire inaspettate sfaccettature nelle persone che la circondano, sia sul palco che dietro le quinte. Il poster ufficiale di Romeo è Giulietta è solo un assaggio di ciò che il pubblico potrà aspettarsi da questo film che promette di catturare cuori e risate.

