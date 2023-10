RItorno al Futuro torna al cinema: nelle sale in 4K!

In occasione del Ritorno al Futuro Day, la pellicola, restaurata in 4K, torna al cinema grazie a Nexo Digital, ma solo in alcune sale selezionate: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Se siete fan di lunga data di Ritorno al Futuro saprete benissimo che oggi, 21 ottobre, è una data fondamentale. Il Ritorno al Futuro Day ritorna anche quest’anno! Celebrato per la prima volta nell’iconico anno 2015, il film con Cristopher Lloyd e Michael J. Fox continua ad essere un gigantesco campione d’incassi nonostante siano passati quasi 40 anni da quel 1985. Considerate che, ad oggi, il solo film ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo, e questo escludendo tutti gli altri medium che il franchise ha messo in campo nel corso dei decenni. E proprio oggi Ritorno al Futuro… ritorna al cinema!

Ritorno al Futuro di nuovo al cinema, festeggiando il Ritorno al Futuro Day 2023!

Nexo Digital ha infatti organizzato, come ormai da tradizione, il Ritorno al Futuro Day al cinema, ritrasmettendo (in alcune sale selezionate, la cui lista è consultabile sul sito ufficiale del publisher) la pellicola del primo film della trilogia in tutta la sua straordinaria bellezza su grande schermo e in 4K! Un invito al raduno per tutti i fan italiani, con tanto di eventuali outfit ispirati ai film, e ad aggregarsi sotto l’egida di un grande cult.

Per festeggiare, Nexo Digital distribuirà anche dei Golden Ticket celebrativi dedicati proprio al Ritorno al Futuro Day 2023. Saranno dunque oggetti da collezione in edizione limitata realizzati proprio in occasione del grande ritorno cinematografico che tutti i fan stavano aspettando, che andranno a corredo a tutti i nuovi poster e le nuove locandine del film, sparse in tutte le sale e ottime per scattare un selfie in compagnia di Marty!

Ritorno al Futuro ritorna al cinema, ma solo per oggi! Quindi se volete rivivere questa grande avventura, andate a verificare che la sala a voi più vicina abbia aderito al Ritorno al Futuro Day 2023! Fateci sapere se parteciperete a questa iniziativa di Nexo Digital e restate sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

