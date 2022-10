Uscito il trailer di Miracle – Storia di destini incrociati di Bogdan George Apetri, dal 27 Ottobre nelle sale italiane

Miracle – Storia di destini incrociati è un’opera avvincente che fonde in perfetto equilibrio dramma e thriller. Distribuito da Trent Film e presentato in Concorso Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, la pellicola narra una storia totalmente imprevedibile senza dimenticare, comunque la critica alla società rumena odierna.

Il film, infatti, si è aggiudicato il premio della Giuria Interreligiosa al Tertio Millennio, per il coraggio nelle scelte di regia e per l’originalità nell’affrontare il tema della spiritualità in un mondo sempre più secolarizzato.

La trama

La storia ruota attorno alla suora diciannovenne Cristina che esce segretamente dal monastero dove vive per occuparsi di una questione urgente.

Il suo viaggio la porta in giro per la città, prima in un ospedale e poi alla ricerca di un uomo. Non trovandolo, Cristina si attarda, ma in questo modo perde il passaggio accordato per rientrare. Così trova un taxi improvvisato, tuttavia ella non sa che sulla via del ritorno al monastero la attende un destino inaspettato.

Dichiarazioni del regista sulla pellicola

Il regista Bogdan George Apetri spiega che il film, rappresenta due facce della stessa medaglia. Da una parte c’è la visione del mondo più realistica, dall’altra invece una basata sulla fede. Nemmeno a farlo apposta la storia è divisa in due capitoli.

La storia funziona bene da qualsiasi parte la si guardi.

Non si tratta di rispondere a delle domande, ma offre un punto di partenza e un punto d’arrivo anche se misterioso, valido, unico e irripetibile.

Viene messa in risalto l’equazione di un perfetto dualismo ben bilanciato: un approccio realistico che può benissimo essere reinterpretato in chiave spirituale.

