Rilasciato il teaser trailer di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Paramount+ svela una prima sbirciatina alla nuova serie Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, uscito il teaser trailer

Entro fine estate 2024 Paramount+ dovrebbe rendere disponibile lo spin-off di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Si tratta di un nuovissimo show originale intitolato Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles ed ora è stato pubblicato dalla piattaforma streaming un nuovissimo teaser trailer a riguardo. Questa nuova serie arriva subito dopo Mutant Maythem e ci mostra i nostri eroi alle loro prime armi che cercano di trovare un equilibrio fra la vita da studenti del liceo e la vita da difensori di New York City dai loro nemici criminali. Secondo un comunicato stampa potremo ritrovare Nicolas Cantu, Brady Noon, Micah Abbey e Shamon Brown Jr. nei rispettivi ruoli di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. Sembra che anche Ayo Edebiri tornerà nei panni di April O’ Neil.

La produzione della nuova serie Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

La serie è una produzione di Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures di Seth Rogan. Chris Yost, che conosciamo per essere lo sceneggiatore di The Mandalorian e Thor: Ragnarock, invece sarà produttore esecutivo della serie affiancato da Alan Wan, che invece conosciamo per essere stato il regista di Blue Eye Samurai di Netflix. Alan Wan, in passato si è occupato anche della regia per la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ed è anche stato storyboard artist per la serie Teenage Mutant Ninja Turtles del 2012. In conclusione possiamo affermare che questa serie ha tutte le carte in regola per avere la nostra fiducia, e si spera che le nuove avventure delle tartarughe sul piccolo schermo abbiano tutta l’energia che ci aspettiamo quando usciranno quest’estate sulla piattaforma streaming di Paramount+.

