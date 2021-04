Riapertura cinema: dal 26 aprile si torna in sala

Le nuove misure annunciate dal premier Mario Draghi in conferenza stampa vedono la riapertura dei cinema e teatri all’aperto, dal 26 aprile

A causa del Coronavirus i cinema sono chiusi dalla scorsa estate, senza contare quelli falliti del tutto o al limite delle loro possibilità. Dal primo lockdown ufficiale, quello di marzo 2020, il settore della cultura è stato duramente colpito; i cinema, così come i teatri, hanno subito la sorte peggiore.

Senza considerare, inoltre, i film rimandati, quelli usciti solo sulle piattaforme streaming e quelli di cui ancora non si ha notizia per via del rallentamento delle riprese. Molti sono stati, infatti, i set che hanno dovuto chiudere per il numero dei contagiati, allungando i tempi di produzione e di attesa.

Oggi, però, durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, è arrivato l’annuncio ufficiale: dal 26 aprile prossimo riapriranno le scuole, i ristoranti (con la possibilità di apertura anche la sera solo se vi sono posti a sedere all’esterno), ma soprattutto i cinema e i teatri all’aperto.

Riapertura cinema: il via libera dal 26 Aprile

Finalmente, quindi, potranno riaprire le sale cinematografiche presenti nelle zone gialle a partire da fine aprile.

Saranno consentite sia le proiezioni all’aperto che al chiuso, in quest’ultimo caso però saranno in vigore tutte le restrizioni necessarie per limitare i contagi. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili: il massimo sarà di 500 persone nelle sale al chiuso e 1.000 in quelle all’aperto.

In tempo breve, sicuramente prima del decreto, arriveranno le risposte del Cts e sarà possibile lavorare su un’estate in cui ci sarà maggiore elasticità al chiuso e maggiore disponibilità per gli eventi all’aperto.

Da lunedì 26 aprile torna quindi il giallo, dove i dati lo consentono. Un piccolo ritorno alla normalità, con la speranza che possa esserci una ripartenza certa per tutto il settore cinematografico e culturale.