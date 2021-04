Revolt: lo sconosciuto film di fantascienza su Prime Video

L‘esordiente Joe Miale dirige nel 2017 un film di fantascienza poco conosciuto ma visivamente godibile, disponibile su Prime Video: Revolt

Quanti film che non escono al cinema, magari piccole produzioni indipendenti, finiamo per perdere di vista? Tanti di questi, forse, non li vedremo mai. Non tutti, soprattutto quando è molto basso il budget, vengono importanti in Italia e/o inseriti su qualche piattaforma streaming.

Ci aspettiamo che questo avvenga soprattutto per i film provenienti da paesi a noi distanti, come la cinematografia asiatica o sudamericana (per citarne alcuni); per questo, stupisce quando a sparire sotto gli occhi di tutti sono produzioni britanniche o americane, i maggiori importatori di intrattenimento a livello mondiale.

E’ questo il caso di Revolt, un film di fantascienza indipendente, esordio alla regia di Joe Miale (un film maker americano che ha lavorato come montatore di varie serie docu-reality) e disponibile alla visione su Prime Video.

Revolt: disponibile alla visione su Prime Video

Dopo diversi cortometraggi, Joe Miale è passato alla regia di un lungometraggio con Revolt, film sci-fi che vede protagonisti Lee Pace (Halt and Catch Fire) e Bérénice Marlohe (Skyfall).

La storia è incentrata sull’ultimo tentavo dell’umanità di fronteggiare un’apocalittica invasione aliena. Ambientato nelle lande africane devastate dalla guerra, un soldato americano e una operatrice umanitaria francese collaborano per sopravvivere a un assalto extraterrestre. Il loro legame sarà messo a dura prova mentre cercano rifugio in un mondo che si sta sgretolando.

Il film è stato girato in Sudafrica con un budget di circa 4 milioni di dollari, considerato estremamente basso per una produzione impegnativa come questa. Ma, nonostante la scarsità di mezzi e una sceneggiatura poco inedita (che non aggiunge niente di più di quello già detto e visto sul genere), la maggior parte delle persone che l’hanno visto, lo considera un film visibilmente godibile.

E voi cosa ne pensate? Lo avete già visto o andrete a recuperarlo?