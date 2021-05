Respect: trailer del film su Aretha Franklin con Jennifer Hudson

Respect, l’atteso biopic dedicato alla regina del soul Aretha Franklin interpretata da Jennifer Hudson, si mostra nel trailer ufficiale italiano

Respect è il biopic incentrato sulla vita di Aretha Franklin, una delle più grandi voci della storia della musica, regina del Soul, autrice e interprete di canzoni entrate nella storia. Interpretata da Jennifer Hudson, attrice e cantante dotata di una voce straordinaria, possiamo finalmente avere un assaggio del film grazie al trailer ufficiale italiano.

Vediamolo insieme.

Respect: il trailer italiano del biopic con Jennifer Hudson

Respect è la storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell’America degli anni ’60. La pellicola racconta, infatti, la parabola privata e artistica di una donna che ha rappresentato un esempio per tutte la comunità nera americana durante gli anni della segregazione, per diventare poi una stella di livello mondiale, entrando anche nell’immaginario collettivo cinematografico grazie a John Landis e a The Blues Brothers.

Diretto da Liesll Tommy, al suo esordio nel lungometraggio, ma già dietro la macchina da presa per alcuni episodi della serie Marvel Jessica Jones, Respect può contare su un cast davvero di tutto rispetto.

Il premio Oscar Jennifer Hudson interpreterà proprio Aretha Franklin; l’attrice è stata personalmente scelta per il ruolo dalla “Regina del Soul” in persona, prima della sua morte avvenuta nell’agosto 2018. Hudson è affiancata da Forest Whitaker, che interpreta il padre di Franklin e Marlon Wayans nel ruolo di Ted White (il primo marito di Franklin); insieme a loro, troveremo Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 13 agosto, mentre per l’Italia Eagle Pictures ha programmato l’uscita nelle sale il 7 ottobre 2021. Siamo sicuri che la pellicola diventerà presto un altro successo lavorativo per la sensazionale Jennifer Hudson.