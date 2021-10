Resident Evil:Welcome to Raccoon City; il primo trailer italiano

Pubblicato da Sony Pictures il trailer ufficiale italiano di Resident Evil: Welcome to Raccon City, basata sulla nota saga videogame CAPCOM. Diretto da Johannes Roberts, un reboot di forte ritorno alle origini.

Dopo il teaser ufficiale di lancio dei giorni scorsi, la Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale del prossimo reboot Resident Evil; Welcome to Raccon City. Diretto dal regista Johannes Roberts (The Strangers 2: Prey at Night), la vera essenza videoludica racchiusa nel nuovo capitolo, colmo di atmosfere terrificanti e suspense; con l’obiettivo di trattare non una semplice pellicola d’ azione.

Presenti nel cast Kaya Scodelario; Robbie Amell; Tom Hopper, Nathan Dales; Hannah John-Kamen. Ecco di seguito, il trailer ufficiale.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, cosa si nasconde sotto la superficie

…scoprite l’origine del male.

Una caption in grado di rappresentare tutta la vera essenza del nuovo capitolo Resident Evil. Un reboot che si preannuncia carico di aspettative e buoni propositi. Il settimo capitolo- ultimo non per importanza- ma fedele e attaccato alle lontane origini videoludiche. Difatti, come anche dichiarato dal regista stesso, si pone l’obiettivo di donare qualcosa di diverso dalle precedenti saghe fin’ora vissute:

Volevo paura e atmosfera piuttosto che azione e basta. Penso che i fan del gioco si sentissero allo stesso modo: volevano vedere i personaggi e i luoghi iconici e sentire che il film era più in linea con l’universo del videogioco di Resident Evil, quindi è proprio per questo che abbiamo scelto di seguire questa direzione.

La pellicola è ambientata nella morente Raccon City, situato nel lontano Midwest. La raccapricciante descrizione della decadenza di una delle più ambigue città; abile mascheramento della casa farmaceutica Umbrella Corporation.

Resa terra desolata e pullulante di mistero, un male si cela sotto la superficie pronto a scatenare tutta la sua mefitica aria. Un gruppo di sopravvissuti (Leon S. Kennedy e Claire Redfield) dovrà lavorare assieme per scoprire le verità nascoste della Umbrella e sopravvivere una notte da incubo.

