Renée Zellweger: reciterà nella commedia The Black Nine

La famosa attrice americana Renée Zellweger sarà nel cast di The Black Nine, una commedia sul golf diretta da Michael Patrick King per la Landline Pictures

Come recentemente confermato dall’Hollywood Reporter, l’attrice Renée Zellweger è ufficialmente entrata a far parte del cast di The Black Nine e sarà diretta dal creatore della serie 2 Broke Girls, Michael Patrick King, che aveva diretto anche i due film tratti dall’iconica serie Sex and the City.

The Black Nine: cosa sappiamo sulla parte di Renée Zellweger

In The Black Nine, l’attrice Renée Zellweger interpreterà la parte di una ex giocatrice di golf che ha messo da parte lo sport per dedicarsi alla crescita del figlio ed alla carriera del marito. Ma le cose non sono destinate ad andare per il meglio e deciderà di tornare sul green quando il suo matrimonio comincia a mostrare evidenti segni di cedimento.

Ricordiamo inoltre che l’attrice ha interpretato, tra i suoi lavori più recenti, il film Judy basato sugli ultimi mesi di vita di Judy Garland (nota al pubblico per essere stata la giovane Dorothy ne Il Mago di Oz), la trilogia di Bridget Jones, Cinderella Man – Una ragione per lottare, Ritorno a Cold Mountain, Io, me & Irene e tanti altri ruoli ancora che l’hanno resa davvero iconica.

Ad ogni modo, la commedia sarà poi prodotta da Amy Bear e sarà anche il primo film per la sua nuova etichetta chiamata Landline Pictures. La sceneggiatura, inoltre, è stata scritta a più mani dal già citato Michael Patrick King assieme a Jhoni Marchinko e Krista Smith.

Per il momento non sappiamo ancora quando uscirà ufficialmente il film, ma non mancheremo di tenervi aggiornati. Quindi, per non perdervi neanche una novità sulle serie TV del momento, i classici dell’animazione, i film in prossima uscita ed i grandi classici, rimanete sempre su tuttoteK!