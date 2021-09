Red Notice: rilasciato il primo teaser dell’action ad alto budget di Netflix

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot si mostrano nel primo teaser trailer in italiano di Red Notice, in uscita il 12 novembre su Netflix

Grande cast, il budget più alto mai stanziato e una trama ricca di colpi di scena: sono questi i punti di forza dell’action comedy Red Notice, in uscita il 12 novembre su Netflix.

Un blockbuster in piena regola, che si affida a tre attori fra i più amati e seguiti dello star system: Dwayne “The Rock” Johnson – reduce dal successo del live action Disney Jungle Cruise – la Wonder Woman del DCEU Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Alla regia troviamo invece Rawson Marshall Thurber, noto soprattutto per le commedie Dogball e Come ti Spaccio la famiglia e per il disaster movie Skyscraper.

Red Notice : trailer e trama ufficiale

In occasione dell’uscita imminente della pellicola è stato rilasciato il primo teaser trailer in italiano, dal quale trapelano alcuni assaggi della trama.

Due super criminali (Gal Gadot e Ryan Reynolds) hanno un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Il compito di catturarli è stato affidato ad un profiler dell’FBI (Dwayne Johnson), che non ha alcuna intenzione di lasciarseli sfuggire.

In una sfida senza esclusione di colpi, i tre si fronteggeranno in giro per il mondo, dando vita ad una caccia ricca d’azione e adrenalina.

Le riprese, infatti, si sarebbero dovute svolgere in moltissime location sparse in diverse nazioni, ma la pandemia da Covid-19 ha bloccato i lavori dopo sole quattro settimane. Mancavano all’appello circa due mesi durante i quali la troupe e il cast avrebbero raggiunto anche l’Italia, in particolare Roma e la Sardegna.

La produzione del film – bloccata quindi a marzo 2020 – è ripresa a settembre dello scorso anno negli studios di Atlanta per terminare poi a novembre. Alcuni luoghi simbolo delle città visitate durante la pellicola – fra cui Castel Sant’Angelo – sono stati ricreati attraverso un minuzioso lavoro di ricostruzione scenografica.

Non ci resta dunque che attendere il 12 novembre per unirci all’inseguimento. Comodamente dal nostro divano di casa.

