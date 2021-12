Red Notice: il film più visto di Netflix

Red notice: è ufficialmente il film più visto sulla piattaforma dello streaming Netflix

Red Notice, il film con protagonisti la leggenda The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds è ufficialmente il film più visualizzato nella storia di Netflix, stando a quanto è accaduto nelle ultime ore.

Il record, in precedenza, apparteneva a Bird Box, con protagonista una strabiliante Sandra Bullock, film che adesso è sceso in seconda posizione, proprio dietro a Red Notice.

Red Notice ha infatti superato le 328 milioni di ore di visualizzazioni, stando agli ultimi dati forniti dal colosso Netflix. E’ così diventato in assoluto il film più cliccato a livello globale sulla piattaforma. Bird Box, invece, si ferma al secondo posto del podio con oltre 282 milioni di ore di visualizzazioni, mentre al terzo posto si piazza Tyler Rake con protagonista Chris Hemsworth.

Red Notice, dopo oltre tre settimane dal lancio di uscita sulla piattaforma, rimane il film più visto, grazie alle oltre 50 milioni di visualizzazioni che ha avuto soltanto nell’ultima settimana.

Tra i film più gettonati in questa settimana rimangono Bruised, esordio alla regia di Halle Berry che ne è anche la protagonista e il film di Natale Un bambino chiamato Natale.

L’intervista a Looper

Secondo una recente intervista rilasciata a Looper, il regista di Red Notice, Rawson Marshall Thurber, ha anticipato una possibile trama per il sequel del film, rivelando in quale direzione vorrebbe spingere la sceneggiatura. Non ha svelato niente di particolare, ma ha dichiarato che la sua intenzione per un sequel sarebbe quella di riprendere i fili della storia direttamente nel punto in cui Red Notice si interrompe, ovvero in Francia, nel celeberrimo museo del Louvre.

Thurber ha affermato:

Abbiamo chiuso appena i nostri tre eroi vanno al Louvre per un furto

Quindi, nel film, abbiamo potuto vedere come i tre protagonisti si siano alleati reciprocamente per la missione, ma non li abbiamo visti all’opera nel museo, perché lì è dove si interrompe Red Notice.

Non ci resta quindi che aspettare e sperare che un sequel sia presto messo in lavorazione. Intanto, se vi siete persi Red Notice, vi consigliamo caldamente di recuperarlo sulla piattaforma Netflix.

