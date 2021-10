Record d’incassi mondiali per No Time To Die

No Time To Die ottiene fa il primo record d’incassi dalla riapertura post-lockdown. Per la prima volta ciò accade senza contare gli incassi statunitensi e cinesi

Grandissimo successo per in nuovo film di James Bond, No Time To Die. Diretto da Cary Fukunaga, con Daniel Craig come protagonista e Rami Malek nei panni dell’antagonista, il film è uscito in tutte le sale cinematografiche (ad eccezione di USA e Cina) il 30 settembre.

Per la prima volta dalla riapertura post-lockdown (e zone colorate) un film di produzione hollywoodiana supera i 100 milioni all’estero nel primo weekend, facendo a meno degli incassi americani e cinesi, che potranno gustarsi la pellicola in sala solo a partire dall’8 Ottobre.

Gli incassi di No Time To Die

Il film ha segnato un record d’incassi nel periodo pandemico insperato, infatti le previsioni lo attestavano sui 90 milioni di dollari, mentre la pellicola è riuscita a toccare i 119.

Ovviamente è ancora presto per dire se No Time to Die farà presa ovunque allo stesso modo, ma comunque si calcola che la partenza sia sulle stesse linee di quella di Skyfall, con solo un 17% inferiore a quella di Spectre (anteprime escluse).

Non si sa cosa accadrà al marchio dopo che la MGM è stata inglobata da Amazon, ma una cosa è sicura: la scelta di non cedere alle lusinghe dello streaming per ora ha pagato, per la gioia di tutti gli esercenti (e di chi si sta godendo il film sulle poltrone del cinema, magari in IMAX).

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.