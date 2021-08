Raymond & Ray: Hawke e McGregor insieme in un film

Raymond & Ray: Ethan Hawke e Ewan McGregor per la prima volta insieme in un film come protagonisti

Sono grandi artisti, ma non hanno ancora collaborato davanti alla macchina da presa in un progetto. Questa sarà la prima volta che vedremo i volti di Ethan Hawke e Ewan McGregor come protagonisti del film Raymond & Ray.

Diretto da Rodrigo Garcia e prodotto dal celebre regista di Gravity Alfronso Cuaron, Raymond & Ray sarà targato Apple Studios, che si sta forgiando, con Killers of the Flower Moon diretto dal grande Martin Scorsese, di titoli di grande stampo autoriale.

A dirigere le due grandi star del cinema è Rodrigo Garcia, già conosciuto per i suoi precedenti lavori come Albert Nobbs e che ha già lavorato con McGregor in The last days in the desert.

Il film non ha ancora una data di debutto, né una di inizio riprese.

La trama di Raymond & Ray

Della pellicola sappiamo soltanto che Ethan Hawke e Ewan McGregor interpretano due fratelli che hanno vissuto tutta la vita all’ombra di un padre terribile e che, nel momento del suo funerale, tentano di reinventarsi con umorismo, rabbia, un po’ di follia e amore.

Ethan Hawke

Ethan Hawke sta girando al momento la serie targata Marvel Moon Knight, sarà presente nel sequel di A cena con delitto e nel film di Abel Ferrara Zeroes & Ones.

Ewan McGregor

Ewan McGregor lo abbiamo visto recentemente nella serie Halston ed ha da poco finito di girare la miniserie Obi-Wan Kenobi, incentrata sul personaggio che lo ha reso famoso nei film di Star Wars. Lo vedremo poi in Everest di Doug Liman.

Non ci resta quindi che attendere del tempo per ammirare questi due straordinari attori collaborare in una pellicola, un evento raro ma che sicuramente non vedremo l’ora di poter commentare.

Nel frattempo, non ci perderemo sicuramente altre notizie relative a questo importante, straordinario progetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.