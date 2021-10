Ravenna Nightmare Film Fest 2021: tutto il programma

Ecco il programma del Ravenna Nightmare Film Fest 2021, rassegna in arrivo nella città emiliana dal 30 ottobre al 7 novembre

Appuntamento classico del cinema italiano, in particolare delle kermesse che si susseguono nel bel paese. Subito dopo la Festa del Cinema di Roma, troviamo il Ravenna Nightmare Film Fest 2021, che si terrà tra fine ottobre e inizio novembre.

Ormai giunta alla diciannovesima edizione, il Ravenna Nightmare Film Fest 2021 ha ormai una dimensione internazionale. Questa edizione si attesta in linea con i tempi, in una inedita veste ibrida, che da una parte vede il ritorno del pubblico in sala e dall’altra arricchisce l’offerta al pubblico con proiezioni online rese possibili dalla piattaforma Mymovies.it, già utilizzata nella scorsa edizione segnata dal covid.

Le dichiarazioni di Fabio Sbaraglia sul Ravenna Nightmare Film Fest 2021

Il primo ad intervenire nella conferenza di presentazione è stato l’Assessore Alla Cultura Fabio Sbaraglia, che ha dichiarato

Il tratto comune che durante la pandemia ha caratterizzato pressoché tutte le realtà che fanno cultura a Ravenna è stato quello di fare di tutto per ‘esserci’ comunque. E questo festival non ha fatto eccezione. Ha realizzato nel 2020 un’edizione online ricca di contenuti. Oggi, facendo tesoro di quell’esperienza, il Nightmare finalmente ritorna in sala. Ed è una grandissima gioia per tutti. Questo continuando comunque a proporre proiezioni online per chi non potrà essere fisicamente presente

In questa edizione, inoltre, verrà consegnato l’Anello d’Oro Special Edition a Pupi Avati, considerato il depositario del genere horror gotico rurale e volto del manifesto ufficiale della XIX edizione. Celebrato fra coloro che più hanno sondato il lato oscuro del cinema, tra le sue opere è stata selezionata La Casa dalle finestre. Verrà altresì consegnata la Medaglia al Valore al regista Roberto De Feo nella serata di apertura della manifestazione, del quale sarà proiettato A Classic Horror Story, che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare tempo fa.

I lungometraggi e cortometraggi in concorso

La selezione più importante del Festival sarà il Concorso Internazionale cortometraggi e lungometraggi, alla quale si affiancherà le sezioni Showcase Emilia-Romagna e SHORTer e Ottobre Giapponese, impreziosita dalla collaborazione e presenza del Maestro Koji Yamamura.

In particolare, dopo la proiezione nella serata di anteprima del 23 ottobre con la proiezione del documentario They Shall Not Grow Old di niente meno che Peter Jackson. Si prosegue domenica 31 ottobre con Out of the past di J. Torneur, Il lago delle oche selvatiche di Diao Yinan, i grandi corti del Maestro giapponese Yamamura, The boy behind the door di D. Chabonier e il fantastico The Book of Vision di Carlo Hintermann. Lunedì 1 novembre è il turno del film Laura di Otto Preminger e della presentazione di tutti i cortometraggi della sezione Contemporanea. E poi La mirabile visione di Luigi Sapelli e The Alternate di Arik Brussel. Concludono la serata Oltre la bufera di Marco Cassini e Little Joe di Jessica Hausner.

Martedì 2 novembre River Street di P. Karlson, Call for Dreams di Ran Slavin, Red Moon Tide di Lois Patiño, Amigo di Oscar Martin e Heimat di Edgar Reiz. Martedì sarà inoltre la serata della sezione ShortER, nata per promuovere e dare risalto ai cortometraggi prodotti in Emilia Romagna. Mercoledì 3 novembre è tempo di una Masterclass con un incontro dedicato alle scuole. In programma anche il film Carmen Vidal di Eva Dans e il nuovo La terra dei figli di Claudio Cupellini. Giovedì 4 novembre spazio ad altre Masterclass e al film Playdurim di G. Deger, seguito da La scuola cattolica di S. Mordini.

Venerdì 5 novembre è in programma il film Il drago di Romagna di G. Lamattina, Post Mortem di P. Bergendi e Where are you di R. Spinotti, introdotto dal padre Dante Spinotti, premio Oscar. Sabato 6 novembre sarà consegnato il premio speciale Anello d’Oro a Pupi Avati, cui seguirà la proiezione del film La casa dalle finestre che ridono. In programma anche il film Vampyr di Branko Tomovic e In the Shadow di Edrem Tepegoz. Domenica 7 novembre grande chiusura con il Corso di Formazione dedicato al mondo delle scuole.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.