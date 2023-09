Quiz Lady: Sandra Oh e Awkwafina nel primo trailer

Sandra Oh e Awkwafina interpretano due sorelle agli antipodi nel primo trailer di Quiz Lady in cui, per saldare i debiti della madre, prenderanno parte ad un quiz show

Le due attrici Sandra Oh e Awkwafina si incontrano (e scontrano) nel primo trailer di Quiz Lady, una commedia in arrivo su Hulu negli USA e su Disney+ in Italia. La pellicola segue due sorelle estremamente diverse tra loro intenzionate a ritrovare la madre scomparsa e con un debole per il gioco d’azzardo. La prima clip introduce le dinamiche della trama ed evidenzia ancor di più le differenze basilari tra Jenny e Anne, che non potrebbero essere più diverse di così.

La prima è schietta, senza filtri e vive ogni giorno come se fosse una grande avventura. Anne, invece, è timida e riservata, valuta ogni rischio e preferisce giocare in difesa. In più ha un vero talento per i quiz show. Un giorno Anne riceve una serie di assurde notizie: sua madre è scomparsa, il suo cane è stato rapito a causa dei debiti della madre e dovrà trovare un riscatto il prima possibile. Anne non ha un dollaro da parte ma, grazie all’impulsività di sua sorella, deciderà di tentare una strada impossibile: partecipare ad un quiz show. Il talento c’è, ma avrà il coraggio di rispondere correttamente alle domande con una telecamera puntata in faccia?

Quiz Lady: il trailer e il cast della commedia

Il cast introduce anche altri personaggi, come Will Ferrell che interpreta il carismatico conduttore televisivo del quiz. E ancora Jason Schwartzman, il cui ruolo non è stato ancora definito, Holland Taylor, Tony Hale e Jon ‘Dumbfoundead’ Park. La commedia è diretta da Jessica Yu. Il progetto ad oggi potrebbe essere il più rilevante della sua carriera, almeno sul grande schermo. In precedenza, infatti, ha lavorato soprattutto in televisione, coinvolta alla regia di alcuni episodi di American Horror Story e Citadel. Quiz Lady approderà in anteprima su Hulu il 3 novembre 2023 e contemporaneamente in Italia su Disney+.

