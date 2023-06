Profondo Rosso: dal 10 luglio in 4K il capolavoro firmato Dario Argento

L’horror cult firmato dal regista Dario Argento, Profondo Rosso, torna nelle sale italiane il prossimo 10 luglio con una versione restaurata in 4K ancora più da brivido, pronto a trascinare ancora una volta gli spettatori in un labirintico giallo. Barcamenandosi tra onirismo, oscurità e incanto; con protagonisti l’attrice Daria Nicolodi (scomparsa nel 2022), David Hemmings e Gabriele Lavia.

Con le musiche originali firmata da Giorgio Gaslini e dai Goblin di Claudio Simonetti; il ritorno dell’horror italiano che ha stravolto la tradizione cinematografica.

Frammentato ed enigmatico, il capolavoro Profondo Rosso di Dario Argento, rappresenta ancora oggi un indelebile riferimento per il genere cinematografico italiano. Punto di riferimento per le generazioni di registi come John Carpenter (Halloween), Eli Roth (Hostel) e James Wan; Dario Argento ha conquistato vette mondiali nella stagione cinematografica tra il 1974/75.

La trama di Profondo Rosso si sofferma attorno alla storia di Mark, (David Hemmings) un pianista jazz inglese, testimone involontario di un terribile omicidio. Il ragazzo decide di iniziare a indagare per conto proprio, assieme all’aiuto di una giovane giornalista locale (interpretata da Daria Nicolodi)). Ben presto, si accorge che tutte le persone in grado di aiutarlo a risolvere il mistero vengono uccise.

Il ritorno della pellicola firmata Dario Argento in versione 4K il prossimo 10 luglio, è frutto di una collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People, nuova casa di distribuzione fondata da Raffaele Petrini e Alessandro Tavola. Come da loro dichiarato:

Vogliamo riportare in sala film significativi per tutti, senza divisioni di categoria, per far (ri)vivere quella dimensione di stupore, trasporto e scoperta che il cinema del passato è ancora in grado di dare. Volevamo che la nostra prima uscita fosse italiana ed emblematica, e per noi è stato naturale scegliere Profondo Rosso perché racchiude in sé tutto ciò che il cinema può essere e fare