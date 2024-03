Prime Video: tutte le uscite di aprile 2024

Prime Video ha pubblicato il calendario completo delle uscite di aprile 2024, tra show imperdibili, serie tv attesissime e film da guardare e riguardare

Amazon Prime Video è uno dei principali servizi di streaming al mondo e, come ogni mese, propone aggiunte al catalogo in cui spicca, si tutti, la quarta stagione dell’amata serie LOL: Chi ride è fuori, ma anche Jumanji. Andiamo a vedere tutte le novità del nuovo mese.

LOL: Chi Ride è Fuori (Stagione 4) – Disponibile dal 1° aprile

(Stagione 4) – Disponibile dal 1° aprile Infinite (film) – Disponibile dal 1° aprile

(film) – Disponibile dal 1° aprile Jumanji: Benvenuti nella giungla (film) – Disponibile dal 1° aprile

(film) – Disponibile dal 1° aprile Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre (film) – Disponibile dal 1° aprile

(film) – Disponibile dal 1° aprile Naruto: Shippuden (Stagione 6) – Disponibile dal 1° aprile

(Stagione 6) – Disponibile dal 1° aprile I migliori giorni (film) – Disponibile dal 3 aprile

(film) – Disponibile dal 3 aprile Música (film) – Disponibile dal 4 aprile

(film) – Disponibile dal 4 aprile Time Wars (film) – Disponibile dal 5 aprile

(film) – Disponibile dal 5 aprile Come far innamorare Billy Walsh (film) – Disponibile dal 5 aprile

(film) – Disponibile dal 5 aprile Dragon Ball (Stagione 4) – Disponibile dal 9 aprile

(Stagione 4) – Disponibile dal 9 aprile Dragon Ball Z (Stagione 5) – Disponibile dal 9 aprile

(Stagione 5) – Disponibile dal 9 aprile Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan (film) – Disponibile dal 9 aprile

(film) – Disponibile dal 9 aprile Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan (film) – Disponibile dal 9 aprile

(film) – Disponibile dal 9 aprile Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc (film) – Disponibile dal 9 aprile

(film) – Disponibile dal 9 aprile Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda (film) – Disponibile dal 9 aprile

(film) – Disponibile dal 9 aprile Fallout (serie Original) – Dall’11 aprile

(serie Original) – Dall’11 aprile Risen (film) – Disponibile dal 12 aprile

(film) – Disponibile dal 12 aprile Cento Domeniche (film) – Disponibile dal 15 aprile

(film) – Disponibile dal 15 aprile The Beekeeper (film) – Disponibile 19 aprile

(film) – Disponibile 19 aprile The Baker (film) – Disponibile dal 21 aprile

(film) – Disponibile dal 21 aprile Alessandro Siani: Off Line (comedy special) – Disponibile dal 22 aprile

(comedy special) – Disponibile dal 22 aprile Gli Addestratori (film) – Disponibile dal 25 aprile

Prime Video: ingressi e uscite dell’aprile 2024

Per tantissimi titoli che si aggiungono al catalogo, molto altri se ne vanno. Di seguito i film e le serie TV che lasceranno il catalogo Prime Video ad aprile 2024.

L’uomo sulla strada (film) – Non più disponibile dal 3 aprile

(film) – Non più disponibile dal 3 aprile Le avventure di Lupin III (serie) – Non più disponibile dall’8 aprile

(serie) – Non più disponibile dall’8 aprile Lulù Brum Brum (show per bambini) – Non più disponibile dal 10 aprile

(show per bambini) – Non più disponibile dal 10 aprile Spider-Man: No Way Home (film) – Non più disponibile dal 14 aprile

(film) – Non più disponibile dal 14 aprile Cosmic Sin (film) – Non più disponibile dal 14 aprile

(film) – Non più disponibile dal 14 aprile Il ragazzo e la tigre (film) – Non più disponibile dal 16 aprile

(film) – Non più disponibile dal 16 aprile Bomb Squad (film) – Non più disponibile dal 30 aprile

(film) – Non più disponibile dal 30 aprile Community (Stagioni 1-6) – Non più disponibili dal 30 aprile

