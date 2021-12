Il 20 Gennaio in occasione del decimo anniversario della Royal Opera House Muscat, andrà in scena la prima mondiale del Rigoletto di Franco Zeffirelli

Il 20 gennaio 2022 si inaugurerà la stagione del decimo anniversario della Royal Opera House di Muscat con la messa in scena della prima mondiale del Rigoletto di Giuseppe Verdi a firma del regista di fama mondiale Franco Zeffirelli e la collaborazione con Rai Cultura e Raicom.

La produzione andrà anche in onda il 28 gennaio su Rai 5 in prima serata e vedrà la successiva commercializzazione internazionale da parte di Raicom.

Il lancio della stagione comprenderà anche un’emozionante mostra sulla vita e il lavoro del leggendario regista teatrale, che sarà allestita alla Royal Opera House of Musical Arts dal 16 gennaio al 20 marzo 2022. Attraverso manufatti, immagini e video montati appositamente per la Royal Opera House Muscat, molti dei quali esposti per la prima volta, la mostra è un tour artistico sulla visione di Zeffirelli per la grande opera.

Ricordando il ruolo importante giocato dal Maestro Franco Zeffirelli a cominciare dall’inizio della storia della Royal Opera House Muscat, questa nuova produzione di Rigoletto rappresenta il risultato di un pensiero maturato dal Maestro Zeffirelli nell’arco di diversi anni. Un progetto che ha subìto una interruzione e poi una ripresa poco prima della sua scomparsa per arrivare ad un definitivo compimento grazie alla volontà del Consiglio di Amministrazione della Royal Opera House Muscat e del suo Direttore Generale e Artistico Umberto Fanni, i quali ne hanno intuito il valore e oggi ne ereditano la responsabilità finale della messa in scena.

Il cast e la produzione

Vista la speciale occasione, il ruolo del protagonista Rigoletto sarà rivestito da Leo Nucci, mentre tra gli altri interpreti figureranno Dmitry Korchak nel ruolo del Duca di Mantova, la giovane e talentuosa Giuliana Gianfaldoni nei panni di Gilda, Riccardo Zanellato presterà il volto per il personaggio di Sparafucile e Yulia Mazurova interpreterà Maddalena.

Il team artistico scelto dal Maestro Zeffirelli è formato da: Stefano Trespidi, regista collaboratore, Carlo Centolavigna, scenografo collaboratore, e dal pluripremiato costumista Maurizio Millenotti.

I costumi sono realizzati presso la Sartoria Farani di Roma e rappresentano uno dei momenti più alti dell’artigianato italiano, dell’inconfondibile Made in Italy che valorizza sempre i dettagli, con grande cura e coerenza nei cromatismi nel rispetto della ricostruzione storica.

Una nota di orgoglio per la Royal Opera House Muscat è rappresentata dalla partecipazione di un gruppo di coristi della Royal Guard di Muscat, che arricchiranno l’organico degli artisti del Coro della Fondazione Arena di Verona che saranno selezionati per l’occasione da Vito Lombardi per prepararli al meglio alla vocalità del melodramma italiano.

Jan Latham-Koenig si occuperà di dirigere l’Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona.

L’esecuzione musicale sarà inoltre impreziosita dalla presenza dell’Ensemble d’Archi del celebre complesso de I Solisti Veneti, il quale eseguirà le danze del Perigordino, affidate alla compagnia Il Leoncello – Scuola e Gruppo di Danza Storica diretto da Alessandro Pontremoli.

