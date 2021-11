Prey: in uscita la trama e le immagini del prequel di Predator

Prey: svelata la trama e le prime immagini dell’attesissimo prequel di Predator, distribuito da Hulu e in uscita nel 2022 negli Stati Uniti

In occasione del Disney plus + Day, sono finalmente state rivelate le primissime immagini e il logo di Prey, il prequel di Predator che uscirà in esclusiva su Hulu, nell’estate del 2022.

Durante l’evento, oltre alla data d’uscita, è stato annunciato che Pray sarà il titolo ufficiale della pellicola, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Skulls. La notizia ha subito destato interesse nei fan che hanno commentato sui social la notizia.

Prey: trama e cast

Dall’immagine rilasciata da 20th Century Studios, si capisce che sarà una donna nativa americana la protagonista della pellicola, ambientata nel mondo della Nazione Comanche, 300 anni fa. Prey parla infatti di una guerriera pronta a tutto per combattere gli evoluti cacciatori dello spazio, arrivati a minacciare la sua tribù. Uno dei temi centrali della trama del film, sarà il rapporto fra la tenace ragazza e il fratello minore, cresciuto per diventare un forte leader. Riuscirà la ragazza a dimostrare la sua forza e il suo coraggio, in una civiltà ben ancorata a regole e tradizioni di dominio maschile?

Prey è diretto dal regista Dan Trachtenberg (che ha già lavorato in pellicole come 10 Cloverfield Lane) e sceneggiato da Patrick Aison. Tra gli attori, troviamo Amber Midthunder nel ruolo principale, oltre a Dakota Beavers e Dane DiLiegro. Le riprese, terminate lo scorso settembre, sono ora in fase di post-produzione e verranno mandate in onda la prossima estate negli Stati Uniti.

Prey: accoglienza delle prime immagini del prequel

Nonostante abbia preso una strada diversa rispetto alle serie precedenti, Prey sembra aver ottenuto un’ottima accoglienza da parte dei fan, che su Twitter hanno commentato positivamente la notizia, curiosi di sapere quali siano le origini di Predators. I produttori parlano di un film che tornerà alle origini, per riscoprire gli elementi che hanno portato questa saga al successo, soffermandosi su temi come la forza e la tenacia dell’essere umano di fronte a forze più potenti di lui.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.